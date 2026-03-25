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民眾黨創黨主席柯文哲涉及台北市長任內京華城、總統選舉政治獻金等案，北院預計明（26）日下午將進行宣判。柯文哲妻子陳佩琪昨日赴日出席兒子柯傅堯東京大學博士畢業典禮，今（25）日在臉書分享與兒子的合照，提及兒子把畢業證書獻給她，她則要轉獻給柯文哲，並強調「不管明天如何，我們全家永遠在一起。」柯文哲案明日一審宣判將出爐，陳佩琪稍早於臉書分享赴日參加兒子東大畢典。在研究室的系辦大樓前合影照，她說兒子寫給柯文哲的信寫道，「謝謝爸爸、媽媽，我從東大畢業了，知道自己從小成長過程一路辛苦，沒有爸爸媽媽的照顧，不會有今天的我，感謝有你們，我要把我的畢業證書獻給媽媽。」陳佩琪表示，兒子說要把畢業證書獻給我，「我呢，則是要轉獻給我的先生、辛苦的小孩爸爸，不管明天如何，我們全家永遠在一起。」