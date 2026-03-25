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Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》宣布，將於3月24日19時（GMT+8）推出「後續更新計畫直播節目」，公開即將登場的1週年活動最新情報，同時新增《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女》上映紀念贈禮，玩家可獲得SSR角色「高曼‧諾貝爾」。時值《SD鋼彈 G世代 永恆》一週年前夕，營運團隊將為各位帶來介紹各項週年活動資訊的直播節目，千萬別錯過！《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女》上映紀念特別活動第8波登場！現正發放SSR角色「高曼‧諾貝爾」及鑽石300個！第1波至第7波贈禮仍持續發送中，尚未領取的玩家請務必至遊戲內的「禮物」處領取！SSR單位「阿利宙斯」具備逃生機能，當「戰意為『超強勢』以上時，戰鬥中HP降至0時會變化為其他單位（每場戰鬥限1次）」。（※若變化後單位的地形適性僅有「－」，則無法發動逃生。）遊戲內並推出了電影上映紀念板塊使命，全數達成即可將阿利宙斯突破界限至上限，請務必達成所有板塊使命，將單位強化至極限吧！「My Card Web Store」開放對應「G世代 永恆」！在「My Card Web Store」可以更優惠地購買遊戲內道具！為慶祝「My Card Web Store」開放，現正推出特別活動，每位玩家均可免費獲得一次3000個鑽石。請務必完成帳號同步後，前往購買！