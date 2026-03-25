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馬英九基金會人事風波越演越烈，前總統馬英九今（25）日專訪內容曝光，直指前幕僚蕭旭岑、王光慈有財政紀律問題，不過蕭旭岑火速直指，「馬前總統很多事情忘記了」，稍早他二度受訪，數度哽咽、眼眶泛淚，表示事發後，馬總統不願意聽他解釋，他試圖聯繫，想說這16、17年來互動應該會聽他解釋，結果馬總統完全不願意見他，「我也很遺憾」，他也透露，事發後有老長官說，「馬總統早上還問我，為何光慈跟旭岑離開了，下午就說這兩個人很可惡要法辦。」蕭旭岑今二度親上火線，針對馬英九接受專訪指控他有財政紀律問題，他哽咽說要跟馬家人說聲抱歉，答應馬家人的承諾，要保護馬英九到最後一刻，即使這陣子有很多不實誣衊都忍受，因為不想傷害馬，但今天退無可退，因為有心人士操作，馬前總統出來講，涉及他的清白，他必須把話講清楚。針對馬英九稱人事案沒有任命，蕭旭岑說2025年12月24日，董事會在都一處舉行，當時參加的董事有6位，王光慈報告因為他升任義務副主席，就繼續擔任首席執行長協助基金會，王出任執行長有經過馬英九同意，董事鼓掌後還有一人開玩笑說，王光慈能力很好，馬前總統還說「等一下，不能稱讚這兩位，要說我有識人之明」，他很訝異為何有心人士要用委託書指控沒有這樣的任命案，甚至還說成前員工，「我很無奈」。媒體詢問馬英九何時開始有忘記？蕭旭岑說，他只能就事實陳訴，有些事情馬英九忘記，其他的他無法評論，「我從事發到現在，馬總統不願意聽我解釋，我試圖聯繫見他，想說這16、17年的互動應該會聽我解釋，結果他完全不見我，我也很遺憾」。蕭旭岑說，馬英九很多事情忘了，而且會沒有理由的懷疑；他也透露，事發後有老長官說，「馬總統早上還問我，為何旭岑跟光慈離開了？下午就說這兩個人很可惡要法辦，我很心酸無奈。」