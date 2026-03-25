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民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲被控，將於明日下午宣判，其中檢方對柯文哲違背職務收賄的犯行求刑15年，律師簡大為指出，柯文哲1.民眾黨收威京集團210萬政治獻金被認定賄款、「小沈1500」亦為確實收賄，又不該給京華城20％容積獎勵，以「」罪判刑起跳。2.民眾黨收威京集團210萬政治獻金被認定賄款、「小沈1500」亦為確實收賄，但可以給京華城20％容積獎勵，以「」罪判刑起跳。3.民眾黨收威京集團210萬政治獻金及「小沈1500」均不足以認定有收賄，但不該給京華城20％容積獎勵，以「」罪判刑起跳。簡大為分析，貪污治罪條例的重點有兩個問題：有沒有收賄？有沒有違反職務？只有沒收錢而且做合法的事情，才能免除責任。簡大為表示，至於什麼叫收賄：；至於有無違反職務部分：因為法律保留一定的裁量空間給主管機關，因此究竟柯文哲的行為有沒有踩過「裁量空間」，會是本案很重要的爭執點。簡大為說，假設法院覺得有收錢，會成立違背或不違背職務收賄，考量的重點很大一部分是收賄金額多寡，法院認為收越多對公務廉潔的破壞越大。如果是「不違背職務收賄」，可能量刑起點會在10年左右；如果是「違背職務收賄」，可能量刑起點會在15年左右，也就是靠近有期徒刑的上限。簡大為認為，假設法院覺得沒收錢但圖利他人，則會成立圖利罪，圖利所得確實是判刑考量依據，，可能刑度會落在8年以上，而褫奪公權幾乎不可避免。