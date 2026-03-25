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2.民眾黨收威京集團210萬政治獻金被認定賄款、「小沈1500」亦為確實收賄，但可以給京華城20％容積獎勵，以「不違背職務收賄」罪判刑10年起跳。
3.民眾黨收威京集團210萬政治獻金及「小沈1500」均不足以認定有收賄，但不該給京華城20％容積獎勵，以「圖利」罪判刑8年起跳。
簡大為分析，貪污治罪條例的重點有兩個問題：有沒有收賄？有沒有違反職務？假設1710萬被證明是賄款，不論有沒有違背職務都違法，只是輕重問題；收錢做違法的事情（違背職務收賄）最輕10年，收錢做合法的事情（不違背職務收賄）最輕7年，假設沒有收錢但違反職務（圖利），雖然情節比較輕微，仍會判處5年以上。只有沒收錢而且做合法的事情，才能免除責任。
簡大為表示，至於什麼叫收賄：檢察官必須證明這筆錢跟「請柯文哲用市長權利做什麼」相關，如果無法證明跟柯文哲的市長職權相關，就不算是「收賄」；至於有無違反職務部分：因為法律保留一定的裁量空間給主管機關，因此究竟柯文哲的行為有沒有踩過「裁量空間」，會是本案很重要的爭執點。
簡大為說，假設法院覺得有收錢，會成立違背或不違背職務收賄，考量的重點很大一部分是收賄金額多寡，法院認為收越多對公務廉潔的破壞越大。假設1500萬都被認定為賄款，考量柯文哲並未認罪或繳回賄款，量刑的起點通常會偏高。如果是「不違背職務收賄」，可能量刑起點會在10年左右；如果是「違背職務收賄」，可能量刑起點會在15年左右，也就是靠近有期徒刑的上限。
簡大為認為，假設法院覺得沒收錢但圖利他人，則會成立圖利罪，圖利所得確實是判刑考量依據，若法院採信檢察官所主張121億元的圖利規模，考量柯文哲並沒有認罪，量刑的起點也會偏高，可能刑度會落在8年以上，而褫奪公權幾乎不可避免。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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