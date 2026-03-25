我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 首批外銷日本的冷凍愛文芒果丁，採用新鮮果實加工製成，品質圖／南市府提供）

台南農產外銷日本再傳捷報，首批冷凍芒果成功銷往日本，台南市政府今（25）日舉行封櫃記者會，由市長黃偉哲主持並完成封櫃儀式，宣告首批7,000公斤高品質冷凍愛文芒果丁正式啟運。黃偉哲表示，今天啟運是台南農產品邁向國際市場的重要一步，也為後續建立長期穩定的供應合作奠定基礎；他也看好日本市場的消費力，預期本批產品可望迅速銷售一空。黃偉哲表示，南市府積極推動麻豆及台南優質農特產品拓展日本市場，透過參與東京食品展，以及前進東京晴空塔、熊本、群馬等地，逐步開拓通路並直接接觸當地消費者。此次冷凍芒果外銷，為參與東京食品展後的重要成果之一，並將於4月4日在東京晴空塔登場的「台灣祭」活動中進行推廣銷售。黃偉哲指出，「台灣祭」活動人潮眾多、消費力強，商品可直接接受市場檢驗，有助於掌握消費趨勢並提升品牌能見度黃偉哲也說，日本市場競爭激烈，商品須同時通過通路與消費者的雙重考驗，唯有具備高品質與市場吸引力，才能穩定銷售並持續拓展訂單。這次除冷凍芒果及相關果品外，也搭配多項台南農特產品進行測試與推廣，並結合台南小吃元素，提升整體行銷效益。黃偉哲指出，市府近年持續結合台灣國際蘭展等大型活動導入農特產品展售，成效顯著，顯示台南農產深受市場肯定；同時在中央與地方協力下，芒果、鳳梨及火龍果等品項已陸續成功拓展日本市場。未來將持續整合優質產品、生產端與國際通路資源，強化與消費市場的連結，逐步建立穩定的外銷體系，提升台南農特產品的國際競爭力，帶動外銷持續成長。農業局長李芳林說明，這次合作歷經日方多次實地訪廠及嚴格品質檢測，在地業者採用先進液態氮冷凍技術，使產品解凍後仍能維持如現切般的果肉口感與濃郁香氣，符合日本市場對品質的高標準要求。未來，日本相關展會及通路所需芒果產品，將由台南業者穩定供應，總供應量預估可達15,000公斤。此外，也將持續拓展冷凍鳳梨丁、文旦汁、柚子汁及百香果汁等多元品項外銷，提升台南農產全年供應能力。農業局表示，「台灣祭in晴空塔2026」活動於4月4日至5月31日，在日本東京晴空塔舉辦，將設置「台南選物（Tainan Select）」小舖，展售虱目魚鬆、番茄軟糖、鳳梨酥、芒果及鳳梨果乾、肉燥、芝麻糖等具代表性的伴手禮，更有蚵仔煎、肉燥飯、擔仔麵等經典台南小吃美食，歡迎日本民眾與遊客前往參觀選購。台南市政府表示，市府未來將持續透過精準媒合機制，協助在地優質業者拓展國際通路，促進單次合作轉化為長期穩定訂單，逐步建立制度化外銷體系，以確保農民收益，提升台南農產品的國際能見度與市場競爭力。