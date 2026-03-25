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馬英九卸任總統後已鮮少公開露面，不過他在去年大罷免期間，仍努力幫藍營站台，上台慷慨激昂，批總統賴清德搞獨裁，不過幾分鐘的致詞，卻頻吃螺絲。他在致詞時，蕭旭岑還直接站在身後護著他，怕他跌倒、怕他讀稿出現狀況。難以想像跟隨馬英九將近20年、近年像保母一般照顧馬英九的蕭旭岑，如今竟然被馬英九指控財政紀律有問題。蕭旭岑是記者出身，2005年國民黨主席選舉，馬英九對決王金平，當時蕭旭岑還是挺王的代表。馬英九當選後，2009年蕭旭岑擔任中央廣播電台副總台長，參加「海峽兩岸暨港澳新聞研討會」，當時的中國大陸海協會副會長張銘清提「兩岸共同媒介市場」需以「一國兩制」為前提，蕭旭岑當場質疑，張銘清隨後修正。蕭旭岑因此獲賞識，擔任時為國民黨秘書長金溥聰的辦公室主任，加入馬英九團隊。接著，蕭旭岑出任文傳會副主委、主委，並在馬王政爭後，接替羅智強擔任總統府副秘書長。當羅智強、金溥聰這些人都漸漸離馬英九遠去時，馬身邊最信任的人，就只剩蕭旭岑，2014年他還私下與太陽花學運代表黃國昌見面，2016年馬英九卸任，他也是交接小組成員之一，甚至去年11月，蕭旭岑擔任國民黨副主席，攀上權力高峰，也是馬英九推薦。誰也沒料到，近年扮演馬英九分身的蕭旭岑，現在竟會被馬英九切割。在馬英九基金會人事案延燒多日後，馬英九接受《聯合報》專訪，證實蕭旭岑、王光慈兩人去職原因是涉及一些財政紀律的問題，兩人常常結伴到中國訪問，而且接觸很多台商，「中間有無財務上的關係，他們沒有告訴我」。馬還強調，「我是學法律出身，碰到這種事情是六親不認」。蕭旭岑在得知馬接受專訪後也迅速回擊，也稱馬英九「忘了諸多往事的細節，以為我們都沒報告，甚至還受人誤導……很讓人遺憾的是，馬前總統若有疑慮，卻從來沒有找我們來說明。」愛講法、對操守有潔癖，確實是馬英九的一貫作風。但馬英九自己也曾捲入特別費案，甚至三中案官司也是纏訟多年，才終於在去年獲無罪宣判確定。馬英九現在指控曾為基金會執行長的蕭旭岑財政疑涉貪、背信，若沒有十足的把握，等同打臉所有董事會成員，也重創了基金會的形象。若照馬英九所說，要讓司法介入，把基金會的帳都查一遍，查到後來，這基金會也不必再運作了。蕭旭岑追隨馬英九10餘年，若蕭旭岑操守確實有問題，代表馬英九長期識人不明，若連對付蕭旭岑也要「六親不認」，那也證明馬英九就是如此冷血、不重人情的領導人。此外，不管馬英九記不記得蕭旭岑報告過的事，馬英九自己是董事長，卻要找金溥聰、找司法介入，自己還是一副不沾鍋。這些人格特質絲毫未變，在馬英九執政末期害垮了國民黨，讓國民黨分崩離析，內鬥不斷，在馬英九卸任10年後，國民黨還是擺脫不了馬英九的惡夢。一路走來、始終如一，這就是馬英九。