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健忘還是失智？醫揭「短期記憶」是關鍵

▲失智症與健忘不同！醫師周友芳解析 3 大初期徵兆：包含記不住新事物、性格大變與邏輯混亂。若發現長輩頻繁出現上述警訊，應儘速就醫評估。（圖／NOWNEWS 製圖）

醫師建議：如何應對「忘記很多事」的長輩？

趨吉： 多運動、多動腦（學習新技能）、採取地中海飲食 ，並維持良好的社交活動。



，並維持良好的社交活動。 避凶： 積極控制三高（高血壓、高血糖、高血脂）、避免頭部外傷、戒菸。

馬英九基金會近期爆發「家變」風波，親信幕僚蕭旭岑在千字文中感嘆，一連串誤解的關鍵在於，引發外界關注馬前總統的健康現況。究竟頻繁忘記是老化還是病徵？台北市立，失智症初期最顯著的徵兆不只是健忘，若出現「新事物記不住」或「性格大變」，家屬應及早警覺。許多人常將失智症與正常老化混淆。周友芳醫師指出，失智症並非一夕之間發生，其初期常見的三大徵兆，能幫助家屬在「黃金期」及早發現：這是最典型的初期特徵。患者表現出「近事遺忘」，例如剛吃過飯卻問何時開飯、重複詢問相同的問題，或剛交辦的事轉頭就忘。周友芳醫師解釋，失智症患者往往對數十年前的往事記憶猶新，但對於「新進資訊」卻無法成功留存在大腦中。除了記憶力，情緒與社交能力的改變也常被忽視。患者可能變得容易多疑、焦慮、憂鬱，或原本溫和的性格變得暴躁易怒、固執難溝通。當大腦控制情緒與判斷的區域受損，長輩可能與身邊最親近的人發生誤解，甚至引發如「家變」般的溝通斷層。這屬於失智症的灰色地帶。患者在處理較複雜的事務時會感到吃力，例如財務管理、計畫旅行或執行長期習慣的工作流程。雖然日常生活功能尚可維持，但邏輯推理與判斷力已出現衰退，這也常是導致決策反覆的主因。周友芳醫師強調，早期發現並介入治療，能有效延緩失智症的惡化速度。若發現身邊長輩出現「重複詢問」、「記錯重要約定」或「性格大變」，應盡早尋求神經內科專業評估。除了醫療介入，醫師建議高齡長輩應維持「趨吉避凶」的生活習慣：理解失智症的初期徵兆，能讓我們在家人「忘記事情」時，給予正確的醫療協助而非指責，這也是面對高齡化社會必備的溝通智慧。