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▲警方消接獲報案後，漏夜深入鳶山步道展開全面搜索，尋找失蹤的林男。（圖／警方提供）

新北市三峽區昨（24日）發生一起走失事件，一名49歲的林姓男子與姊姊在鳶峰路附近餐廳用餐時，趁姊姊短暫離開之際獨自離席，隨後更步入鳶山步道失去蹤影。轄區三峽警分局獲報後，立即會同新北市消防局漏夜展開搜救，所幸林男在迷途一夜後自行走下山，於今（25日）清晨在市區一處超商被平安尋獲，結束這場長達14小時的失蹤驚魂。據了解，報案的林姓女子於昨（24日）下午帶著弟弟前往三峽區用餐，林女短暫外出折返後，赫然發現弟弟已不在座位上，遂於晚間8時許焦急向警方報案。警方隨即調閱周邊監視器畫面釐清行蹤，確認林男在當日下午5時10分步出餐廳，並於5時30分從「鳶山銅鐘」進入鳶山步道。因夜間山區視線不佳且地形複雜，警消研判林男可能已在山區迷途。為盡速尋獲失蹤者，三峽警方通報消防單位協助，共動員3個消防分隊與特搜人員共35名人力，漏夜深入山區進行搜索。直到25日清晨7時18分，警方接獲民眾通報，指稱三峽市區一間超商內有迷途長者，員警趕赴現場查證，確認該名男子即為走失的林男。原來林男於夜間自行摸黑下山，卻因方向感不佳在市區迷路，警方隨即將其帶回派出所提供飲食與照護，並通知家屬接回，確認其身體狀況無恙，讓搜救任務圓滿落幕。