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▲張雪峰所屬的蘇州峰學蔚來教育科技有限公司發布訃告證實噩耗。（圖／翻攝微博）

Q1：什麼是心因性猝死？

Q2：心因性猝死的發生率與好發族群為何？

Q3：造成心因性猝死最直接的原因是什麼？

Q4：引發心因性猝死的潛在疾病與危險因子有哪些？

▲胸悶、胸痛、呼吸困難，都是心肌梗塞的前兆，應儘速就醫，避免錯過治療黃金時間。（示意圖／取自 Pixabay ）

Q5：不同年齡層發生心因性猝死的主因有差異嗎？

Q6：運動會引發心因性猝死嗎？

Q7心臟猝死前，可能出現哪些警訊？

Q8：該如何提高病患的存活率？