中國補教名師張雪峰24日傳出心源性猝死、也就是「心因性猝死」，享年41歲。所謂心因性猝死，指的是原本沒有明顯潛在致死病史的情況下，突然發生非預期的心跳停止，並在症狀出現後短時間內死亡。三軍總醫院洪元醫師提到，美國研究顯示，發生心因性猝死的病人高達八成有結構性心臟病如冠心症，心肌病變，與先天性心臟病等，多數發作又快又急，關於「心因性猝死」8則QA一次看。
Q1：什麼是心因性猝死？
心因性猝死是指一個人在沒有潛在致死病史的情況下，突然發生非預期的心跳停止，並且在症狀發生一小時內死亡。
Q2：心因性猝死的發生率與好發族群為何？
在美國，每年約有30萬名患者發生，成人的發生率約千分之一。發生機率會從35歲起隨著年齡增長而提高，且男性的發生機率為女性的3到4倍。
Q3：造成心因性猝死最直接的原因是什麼？
最常見的原因是發生「致命性的心律不整」，例如心室頻脈與心室顫動；此外，部分造成心搏過緩的心律不整也可能引發猝死。
Q4：引發心因性猝死的潛在疾病與危險因子有哪些？
結構性心臟病，高達八成： 如冠心症、心肌病變與先天性心臟病等。
非結構性心臟病： 如先天性心臟離子通道變異、布魯格達氏症候群（Brugada syndrome）或沃爾夫懷特帕金森症候群（WPW syndrome）。這類病人通常有家族不明原因猝死病史，或自身曾發生無法解釋的昏倒。
其他危險因子： 主動脈瓣狹窄、心臟收縮功能嚴重不良、高血壓、高血脂、糖尿病等心血管疾病，以及抽菸等。
Q5：不同年齡層發生心因性猝死的主因有差異嗎？
小於35歲： 最常見的原因是「肥厚性心肌病變」，其次是左心室肥厚與先天冠狀動脈異常。
大於35歲： 高達八成是因為「冠心症」，其餘則為瓣膜性心肌病變與肥厚性心肌病變。
Q6：運動會引發心因性猝死嗎？
適度運動能減少心血管事件，但「過度運動」確實會促使血小板凝集與增加心室壁壓力，進而引發心血管事件。然而，運動造成猝死的比例其實不高，美國年輕人運動中猝死機率約20萬分之一，約67%的猝死事件是發生在非運動時。
Q7心臟猝死前，可能出現哪些警訊？
每個人發生心肌梗塞猝死的症狀不一定相同，當出現下列症狀，是心肌梗塞的前兆，應儘速就醫，避免錯過治療黃金時間。
1.左胸胸痛或胸悶：多數患者發作前1個月內，出現不同程度的胸悶、胸痛。
2.呼吸急促或困難：平常走路不喘，最近卻常出現喘。
3.心悸：感覺心臟跳動過於強烈或是跳動過快過慢的不舒服症狀。
4.肩背痠麻痛：胸口壓迫、胸痛擴散至左上臂、頸肩、背部及下巴。
5.冒冷汗：覺得頭暈、冒冷汗、四肢冰冷。
6.頭暈噁心：感到頭暈、噁心嘔吐、十分疲倦。
Q8：該如何提高病患的存活率？
落實急救衛教非常重要，民眾若能在黃金時間內給予基本生命支持術，並立即使用 AED（自動體外心臟電擊去顫器） 與施行 CPR（心肺復甦術），將能有效大幅提高猝死搶救的成功率。
資料來源：衛福部苗栗醫院、啓新診所
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心因性猝死是指一個人在沒有潛在致死病史的情況下，突然發生非預期的心跳停止，並且在症狀發生一小時內死亡。
Q2：心因性猝死的發生率與好發族群為何？
在美國，每年約有30萬名患者發生，成人的發生率約千分之一。發生機率會從35歲起隨著年齡增長而提高，且男性的發生機率為女性的3到4倍。
Q3：造成心因性猝死最直接的原因是什麼？
最常見的原因是發生「致命性的心律不整」，例如心室頻脈與心室顫動；此外，部分造成心搏過緩的心律不整也可能引發猝死。
Q4：引發心因性猝死的潛在疾病與危險因子有哪些？
結構性心臟病，高達八成： 如冠心症、心肌病變與先天性心臟病等。
非結構性心臟病： 如先天性心臟離子通道變異、布魯格達氏症候群（Brugada syndrome）或沃爾夫懷特帕金森症候群（WPW syndrome）。這類病人通常有家族不明原因猝死病史，或自身曾發生無法解釋的昏倒。
其他危險因子： 主動脈瓣狹窄、心臟收縮功能嚴重不良、高血壓、高血脂、糖尿病等心血管疾病，以及抽菸等。
小於35歲： 最常見的原因是「肥厚性心肌病變」，其次是左心室肥厚與先天冠狀動脈異常。
大於35歲： 高達八成是因為「冠心症」，其餘則為瓣膜性心肌病變與肥厚性心肌病變。
Q6：運動會引發心因性猝死嗎？
適度運動能減少心血管事件，但「過度運動」確實會促使血小板凝集與增加心室壁壓力，進而引發心血管事件。然而，運動造成猝死的比例其實不高，美國年輕人運動中猝死機率約20萬分之一，約67%的猝死事件是發生在非運動時。
Q7心臟猝死前，可能出現哪些警訊？
每個人發生心肌梗塞猝死的症狀不一定相同，當出現下列症狀，是心肌梗塞的前兆，應儘速就醫，避免錯過治療黃金時間。
1.左胸胸痛或胸悶：多數患者發作前1個月內，出現不同程度的胸悶、胸痛。
2.呼吸急促或困難：平常走路不喘，最近卻常出現喘。
3.心悸：感覺心臟跳動過於強烈或是跳動過快過慢的不舒服症狀。
4.肩背痠麻痛：胸口壓迫、胸痛擴散至左上臂、頸肩、背部及下巴。
5.冒冷汗：覺得頭暈、冒冷汗、四肢冰冷。
6.頭暈噁心：感到頭暈、噁心嘔吐、十分疲倦。
Q8：該如何提高病患的存活率？
落實急救衛教非常重要，民眾若能在黃金時間內給予基本生命支持術，並立即使用 AED（自動體外心臟電擊去顫器） 與施行 CPR（心肺復甦術），將能有效大幅提高猝死搶救的成功率。
資料來源：衛福部苗栗醫院、啓新診所