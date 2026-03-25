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中東戰火引發能源危機，國內塑膠包材飆漲10%至15%，經濟部日前雖稱「供貨正常」，但基層農民卻面臨小番茄等農產塑膠包裝變貴又缺貨的慘況。對此，民進黨立委蔡易餘、賴惠員等人今（25）日向農業部、經濟部呼籲，針對這波「戰爭級」包材通膨，研擬實質的政策輔導與因應方案，別讓農民成為地緣政治的犧牲品。民進黨立委蔡易餘、賴惠員、陳素月、劉建國上午召開「中東戰火延燒農業，農產包材漲價缺貨，農民壓力增」記者會。蔡易餘表示，農業包材、醫院藥品包裝都在漲價，但照理說，戰爭不會馬上缺貨，很明顯就是有人囤積，不想在這時釋出。他說，從塑膠袋是上個禮拜買不到，現在農民反應農業包材買不到，買不到就是「個別詢價」，個別詢價就是被剝削一筆，這對基層的人、越沒有議價能力的人越吃虧，希望相關部會重視相關問題。賴惠員指出，塑膠袋、文旦紙袋竟然有人囤積，而從農業部網頁上，仍看不到在戰爭中應做到的後援補給，是否防範農民買不到肥料等問題；就肥料問題上，是否先防備？呼籲不要造成缺貨、漲價，及恐慌性的採購。她強調，戰爭升溫，風險一觸即發，希望農業部能研擬肥料成本如何補貼，不希望看到工業優先、農業被壓擠的情況。劉建國則說，「減塑」必須更積極，相關部會應具體作為，抗衡哄抬價格，減輕所有農民、微小企業的一個成本。他也提出三點呼籲，包含穩定市場價格，防止惡意囤貨、盤點國內庫存，確保優先供料、跨部會攜手，給予實質支持。對此，農糧署農業資源組副組長饒美菊回應，面對國際局勢，農業部一直有準備，針對肥料部分，目前有三到六個月的安全庫存，農民生產上需要的肥料，是沒有問題，農業部會持續關注價格是否提升，必要時啟動部分吸收漲幅，協調台肥穩定國內肥料價格。至於塑化原料影響到包材的部分，饒美菊說，其影響是全面性，包含農業、製造業或生活塑膠製品，會尋求替代包材，並請跨部會合作。