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台灣新住民發展協會理事長徐春鶯涉嫌違反《反滲透法》，在去年（2025）11月收押至今，新北地檢署昨日偵查終結，認定徐春鶯藉由服務中配的機會長期彙報國內政情、政黨內部情報，並接受「滲透來源」指示在台北市長選戰、總統大選為黃珊珊、柯文哲站台，以涉犯《反分裂法》遭起訴。民眾黨主席黃國昌今（25）日反問「共產黨2024支持柯文哲？」直指此話沒常識。新北地檢署昨日偵查終結，認定徐春鶯藉由服務中配的機會長期彙報國內政情、政黨內部情報，並接受「滲透來源」指示在台北市長選戰、總統大選為黃珊珊、柯文哲站台，另外她還涉及從事地下匯兌獲利24萬元、偽造女兒在朋友公司的在職證明，向銀行詐貸2697萬以及造假中國統戰幹部經歷邀請來台，共被起訴反滲透法、銀行法、詐欺取財、偽造文書等4罪，檢方建請法院從重量刑。黃國昌今天上午於競總舉辦「中央跳票 地方來蓋：打造新北居住正義」政見記者會，媒體關切徐春鶯遭起訴一事，黃國昌則批評新北檢新聞稿，作為一個法律人不曉得是檢察官寫的，還是民進黨側翼寫的，相關行為是否存在，就交由檢調調查，但指控徐違反《反滲透法》的事實要件為何？黃國昌表示，替中共蒐集情資不是《反滲透法》所規定，要收錢辦事，民進黨過去養在總統府、國安會、外交部收錢辦事的官員是違反《國安法》，黃國昌質疑該份新聞稿內容，根本不是《反滲透法》所規定的內容。黃國昌說，新聞稿誇張到寫了完全不符合事實的內容，其中稱徐春鶯藉由收集情報，與中共共同規劃國內中配參政進程步驟、動員中配能力為籌碼，這語言並非法律語言，而是政治語言，他看不懂這是自詡為法律人的檢察官寫的，還是民進黨側翼寫的？黃國昌反問，中共何時跟民眾黨索要不分區立委？他特別詢問當年的選對會，是如何挑選出徐春鶯，並得知是海選選出來的，怎會變成是中共跟民眾黨要不分區立委，連客觀事實都寫錯。黃國昌說，徐春鶯受不了壓力而退出，真正可以跟《反滲透法》扣上的只有一句話，就是指控徐春鶯依照滲透來源指示參與選舉活動，「老共指示徐春鶯來幫柯文哲站台？你講這種話出來，可能對台灣政治環境無知到一個程度」。黃國昌反問「誰指示徐春鶯幫柯站台？共產黨2024選舉是支持柯文哲？怎講這種沒常識的話。」最後黃國昌強調，報導新聞本於事實報導，他已經分不清新聞稿檢察官寫的，還是民進黨側翼寫的？司法案件就等待審判程序時還原真相。