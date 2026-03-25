「2026台北花伴野餐」將於3月28、29日在大安森林公園登場！臺北市政府觀光傳播局表示，今年活動共2天，規劃「咖啡派對」、「美力運動」及「親子毛孩」三大主題野餐區，更首度攜手全球人氣手遊《Pokémon GO》合作，透過遊戲體驗、拍照互動與寶可夢現身，也將有「皮卡丘」與「伊布」見面會。
🟡「2026台北花伴野餐」主要資訊：
日期：2026年3月28日、3月29日
時間：每日13:00-18:00
地點：臺北市大安森林公園 （臺北市大安區新生南路二段1號）
活動官網：2026台北花伴野餐官網、台北旅遊網、花伴野餐跑咖地圖
🟡「2026台北花伴野餐」攜手《Pokémon GO》活動：
台北市觀傳局表示，本次活動最大亮點之一是與《Pokémon GO》攜手合作，自3月28日上午10時至4月6日下午6時，民眾可於大安森林公園一邊賞花，一邊體驗《Pokémon GO》花季限定遊戲內容。
活動期間每日上午10時至下午6時，園區內也將展出大型寶可夢氣球，包含6米高皮卡丘。
此外，3月28日及29日，將舉辦線下限定活動，現場設置《Pokémon GO》主題攤位和《Pokémon Pokopia》遊戲體驗，玩家完成《Pokémon GO》指定任務後，將有機會兌換限量好禮；同時也可於多款主題裝置前拍照留念，留下專屬回憶。活動期間更安排「皮卡丘」與「伊布」見面會。
活動期間，下列寶可夢在活動地點的地圖上出現的機率將會提高：
戴著花帽的皮卡丘、愛心魚、三蜜蜂、櫻花兒（晴天形態）、四季鹿（春天的樣子）、花蓓蓓（白花）、粉香香、綿綿泡芙，夠幸運的話，還有機會遇見異色寶可夢。
📍皮卡丘與伊布見面會：
地點：主舞台
時間：3月28、29日，每日14:00-14:30、15:30-16:00、17:00-17:30
🟡「2026台北花伴野餐」三大主題野餐區
📍咖啡派對野餐區：
結合音樂與咖啡元素，邀請DJ帶來現場音樂演出及咖啡職人進行手沖示範，同時搭配花卉主題手作課程，讓民眾在香氣與旋律中感受春日野餐氛圍。
📍美力運動野餐區：
推出結合頌缽與精油芳療的草地瑜伽及皮拉提斯課程，另也設置「臺北地標充電站」運動設施，讓民眾在綠意中享受戶外運動的樂趣。
📍親子毛孩野餐區：
則透過泡泡、氣球以及親子與毛孩裝扮秀，打造適合全家同樂的場域。
🟡「2026台北花伴野餐」市集、跑咖地圖：
觀傳局指出，台北花伴野餐今年以「國際主題」打造異國市集，精選亞洲、歐洲與美洲特色咖啡、美食及文創手作，營造兼具味覺與生活美學的國際野餐氛圍。
市集除集結臺北特色咖啡店，也能品嚐珍珠奶茶、刈包、日本飯糰、印度酸子酥球、荷蘭焦糖煎餅、德國豬腳及加拿大帕尼尼等多元異國美食，與民眾分享異國野餐文化，帶來跨國界的味覺體驗。
此外，活動也串聯超過60間特色店家推出為期一個月的「花伴野餐跑咖地圖」，即日起至3月31日，民眾至合作店家完成指定任務即可獲得店家優惠及「2026台北花伴野餐限定貼紙」，以咖啡香氣串聯春日記憶。
📍花伴野餐跑咖地圖說明：
時間：即日起至3月31日
兌換地點：台北花伴野餐特約店家門市
活動辦法：
第一重好禮：追蹤＋消費，消費達店家指定門檻(依各合作店家公告)，即享店家專屬優惠
追蹤「台北旅遊網」Facebook 或 Instagram 任一官方社群平台，並出示追蹤畫面。
第二重好禮：貼文按讚或分享，兌換「花伴野餐貼紙」
轉發或按讚「台北旅遊網」Facebook 或 Instagram任一「2026台北花伴野餐」相關貼文，出示完成畫面，經合作店家確認後，即可兌換限量「花伴野餐貼紙」1份(數量有限，送完為止)。
🟡「2026台北花伴野餐」交通資訊：
📍搭捷運：
淡水信義線 (紅線)： 在「大安森林公園站」下車
📍搭公車：
捷運大安森林公園站/信義新生路口： 0東、20、22、38、88、204、226、758、信義幹線。
建國南路/大安國宅： 298、953、紅57。
和平東路/大安森林公園： 18、72、211、235、237、278、295、568、663、680、和平幹線、復興幹線
📍自行開車（停車場）：
台北市立金華國民中學
大安森林公園地下停車場
建國南路高架橋下D區
資訊來源：2026台北花伴野餐官網、台北旅遊網
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日期：2026年3月28日、3月29日
時間：每日13:00-18:00
地點：臺北市大安森林公園 （臺北市大安區新生南路二段1號）
活動官網：2026台北花伴野餐官網、台北旅遊網、花伴野餐跑咖地圖
台北市觀傳局表示，本次活動最大亮點之一是與《Pokémon GO》攜手合作，自3月28日上午10時至4月6日下午6時，民眾可於大安森林公園一邊賞花，一邊體驗《Pokémon GO》花季限定遊戲內容。
活動期間每日上午10時至下午6時，園區內也將展出大型寶可夢氣球，包含6米高皮卡丘。
此外，3月28日及29日，將舉辦線下限定活動，現場設置《Pokémon GO》主題攤位和《Pokémon Pokopia》遊戲體驗，玩家完成《Pokémon GO》指定任務後，將有機會兌換限量好禮；同時也可於多款主題裝置前拍照留念，留下專屬回憶。活動期間更安排「皮卡丘」與「伊布」見面會。
活動期間，下列寶可夢在活動地點的地圖上出現的機率將會提高：
戴著花帽的皮卡丘、愛心魚、三蜜蜂、櫻花兒（晴天形態）、四季鹿（春天的樣子）、花蓓蓓（白花）、粉香香、綿綿泡芙，夠幸運的話，還有機會遇見異色寶可夢。
地點：主舞台
時間：3月28、29日，每日14:00-14:30、15:30-16:00、17:00-17:30
📍咖啡派對野餐區：
結合音樂與咖啡元素，邀請DJ帶來現場音樂演出及咖啡職人進行手沖示範，同時搭配花卉主題手作課程，讓民眾在香氣與旋律中感受春日野餐氛圍。
📍美力運動野餐區：
推出結合頌缽與精油芳療的草地瑜伽及皮拉提斯課程，另也設置「臺北地標充電站」運動設施，讓民眾在綠意中享受戶外運動的樂趣。
📍親子毛孩野餐區：
則透過泡泡、氣球以及親子與毛孩裝扮秀，打造適合全家同樂的場域。
🟡「2026台北花伴野餐」市集、跑咖地圖：
觀傳局指出，台北花伴野餐今年以「國際主題」打造異國市集，精選亞洲、歐洲與美洲特色咖啡、美食及文創手作，營造兼具味覺與生活美學的國際野餐氛圍。
市集除集結臺北特色咖啡店，也能品嚐珍珠奶茶、刈包、日本飯糰、印度酸子酥球、荷蘭焦糖煎餅、德國豬腳及加拿大帕尼尼等多元異國美食，與民眾分享異國野餐文化，帶來跨國界的味覺體驗。
此外，活動也串聯超過60間特色店家推出為期一個月的「花伴野餐跑咖地圖」，即日起至3月31日，民眾至合作店家完成指定任務即可獲得店家優惠及「2026台北花伴野餐限定貼紙」，以咖啡香氣串聯春日記憶。
📍花伴野餐跑咖地圖說明：
時間：即日起至3月31日
兌換地點：台北花伴野餐特約店家門市
活動辦法：
第一重好禮：追蹤＋消費，消費達店家指定門檻(依各合作店家公告)，即享店家專屬優惠
追蹤「台北旅遊網」Facebook 或 Instagram 任一官方社群平台，並出示追蹤畫面。
第二重好禮：貼文按讚或分享，兌換「花伴野餐貼紙」
轉發或按讚「台北旅遊網」Facebook 或 Instagram任一「2026台北花伴野餐」相關貼文，出示完成畫面，經合作店家確認後，即可兌換限量「花伴野餐貼紙」1份(數量有限，送完為止)。
🟡「2026台北花伴野餐」交通資訊：
📍搭捷運：
淡水信義線 (紅線)： 在「大安森林公園站」下車
📍搭公車：
捷運大安森林公園站/信義新生路口： 0東、20、22、38、88、204、226、758、信義幹線。
建國南路/大安國宅： 298、953、紅57。
和平東路/大安森林公園： 18、72、211、235、237、278、295、568、663、680、和平幹線、復興幹線
📍自行開車（停車場）：
台北市立金華國民中學
大安森林公園地下停車場
建國南路高架橋下D區
資訊來源：2026台北花伴野餐官網、台北旅遊網