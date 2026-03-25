OpenAI於24日宣布全面終止AI影片生成軟體Sora的開發，此舉讓華特迪士尼公司（Walt Disney Company）十分錯愕，迪士尼之前曾宣布與OpenAI就Sora展開一筆高達10億美元的重大合作案，且就在OpenAI宣布終止Sora的前一天，迪士尼還在與OpenAI團隊開會，沒想到會議結束30分鐘後，迪士尼突然收到OpenAI全面放棄Sora的消息，讓迪士尼方面相當震驚。
根據《路透社》報導，匿名知情人士透露了迪士尼對OpenAI放棄Sora的感受，「就像是突然被抽走地毯一樣」，認為這是一場「突襲式撤案」。Sora的突然取消，顯示OpenAI在為上市計畫做準備時，其業務精簡過程相當混亂。OpenAI最快可能將在今年稍晚進行上市。
放棄Sora意味著OpenAI與迪士尼之間一筆高達10億美元的重大合作案告吹。3個多月前，迪士尼才高調宣布將投資10億美元於OpenAI，並授權超過200個迪士尼IP經典角色用於AI生成的短影片，合作計劃為期3年。
不過，另外兩位知情人士透露，這筆雙方的合作案其實從未真正落地，也沒有任何資金實際流動。第四位知情人士表示，OpenAI高層早已針對Sora的去留進行討論，由於Sora需要佔用大量運算資源，導致其他團隊可用資源被壓縮。
儘管如此，部分Sora團隊員工仍對這項變動感到意外。據消息人士指出，他們是在週二早上才被告知這項決策，而就在前一天，OpenAI還發布了一篇關於Sora安全標準的部落格文章。
Sora團隊在X發文表示，「我們將與Sora道別...我們知道這個消息令人失望。」Sora團隊補充說，關於應用程式與API的時程，以及用戶作品保存的細節，將在之後另行公布。
OpenAI的轉向
OpenAI於2024年初推出Sora，Sora當年以可根據文字說明生成高品質、近乎電影等級的影片內容震撼外界，此舉也促使美國與中國多家AI公司加速推出自家的影片生成軟體工具。
2025年9月，Sora的獨立應用正式推出，讓用戶能創作並分享AI影片，並可基於具有版權的內容進行影片生成，並在與社群媒體無異的平台上發布，圍繞AI影片打造新的社群。
Sora一度是OpenAI旗下的熱門應用工具，然而，OpenAI高層目前正將重心轉向其他研究領域，包括機器人與通用人工智慧（AGI）的發展。公司也正努力嘗試將更多功能整合進單一的「超級應用」。
Sora的取消，正值OpenAI面臨加速發展企業服務與程式開發產品的壓力之際，且來自其他AI新創與科技巨頭的競爭日益激烈。Anthropic專注於強化AI模型在程式碼領域的能力，使其Claude Code產品在開發者間快速獲得青睞，進而在企業AI市場上取得相對於OpenAI與其他競爭對手的優勢。
對於與OpenAI之間的合作終止，迪士尼發言人表示，尊重「OpenAI退出影片生成業務並將優先事項轉向其他領域的決定」。據知情人士透露，雙方目前仍在討論是否有其他形式的合作方式。
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放棄Sora意味著OpenAI與迪士尼之間一筆高達10億美元的重大合作案告吹。3個多月前，迪士尼才高調宣布將投資10億美元於OpenAI，並授權超過200個迪士尼IP經典角色用於AI生成的短影片，合作計劃為期3年。
不過，另外兩位知情人士透露，這筆雙方的合作案其實從未真正落地，也沒有任何資金實際流動。第四位知情人士表示，OpenAI高層早已針對Sora的去留進行討論，由於Sora需要佔用大量運算資源，導致其他團隊可用資源被壓縮。
儘管如此，部分Sora團隊員工仍對這項變動感到意外。據消息人士指出，他們是在週二早上才被告知這項決策，而就在前一天，OpenAI還發布了一篇關於Sora安全標準的部落格文章。
Sora團隊在X發文表示，「我們將與Sora道別...我們知道這個消息令人失望。」Sora團隊補充說，關於應用程式與API的時程，以及用戶作品保存的細節，將在之後另行公布。
OpenAI於2024年初推出Sora，Sora當年以可根據文字說明生成高品質、近乎電影等級的影片內容震撼外界，此舉也促使美國與中國多家AI公司加速推出自家的影片生成軟體工具。
2025年9月，Sora的獨立應用正式推出，讓用戶能創作並分享AI影片，並可基於具有版權的內容進行影片生成，並在與社群媒體無異的平台上發布，圍繞AI影片打造新的社群。
Sora一度是OpenAI旗下的熱門應用工具，然而，OpenAI高層目前正將重心轉向其他研究領域，包括機器人與通用人工智慧（AGI）的發展。公司也正努力嘗試將更多功能整合進單一的「超級應用」。
Sora的取消，正值OpenAI面臨加速發展企業服務與程式開發產品的壓力之際，且來自其他AI新創與科技巨頭的競爭日益激烈。Anthropic專注於強化AI模型在程式碼領域的能力，使其Claude Code產品在開發者間快速獲得青睞，進而在企業AI市場上取得相對於OpenAI與其他競爭對手的優勢。
對於與OpenAI之間的合作終止，迪士尼發言人表示，尊重「OpenAI退出影片生成業務並將優先事項轉向其他領域的決定」。據知情人士透露，雙方目前仍在討論是否有其他形式的合作方式。