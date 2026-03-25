我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列對伊朗的戰爭，幾乎使全球約五分之一的石油與液化天然氣經由該海峽的運輸陷入停滯，造成石油供應陷入緊張。稍早傳出伊朗已致函聯合國，強調只要與伊朗協調，非敵對國家船隻可在遵守規定下通行荷姆茲海峽。根據《路透》報導，伊朗已告知聯合國安全理事會與國際海事組織，只要與伊朗當局協調，「非敵對船隻」可以通行荷姆茲海峽。路透指出，這份由伊朗外交部發出的文件，於週日送交由15個成員組成的安全理事會，以及聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）。隨後在週二分發給位於倫敦的國際海事組織(International Maritime Organization, IMO) 176個成員國，該機構負責監管國際航運的安全與保安，以及防止污染。文件內容提到，「非敵對船隻，包括屬於或與其他國家相關的船隻，只要未參與或支持對伊朗的侵略行動，並完全遵守已宣布的安全與保安規定，即可在與伊朗主管當局協調的情況下，享受通過荷姆茲海峽的安全通行權。」文件還指出，伊朗已採取必要且相稱的措施，防止侵略者及其支持者利用荷姆茲海峽進行對伊朗的敵對行動，並強調屬於美國或以色列的船隻、設備及任何資產，「以及其他參與侵略行動的單位」，將不符合安全通行或非敵對通行的資格。金融時報最早報導稱，這封信已於週二在國際海事組織成員國之間流傳。彭博（Bloomberg News）則引述知情人士透露，伊朗已開始對部分經過海峽的商船收取過路費。