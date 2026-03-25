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立法院財委會今（25）日邀請財政部及公股事業列席報告，其中國民黨立委委林思銘質詢台北101董事長賈永婕是否參選台北市長？對此，賈永婕回應，沒有任何參選打算，台北市長不在她的人生規畫中。國民黨立委林思銘在今日質詢時指出，台北101董事長賈永婕近期在社群媒體發表多項涉及台灣近代史與政治議題的言論，包括參觀中正紀念堂展覽、評論前總統李登輝，以及台北101於二二八紀念日及總統直選30周年進行點燈等行為「蠻有政治性的」，引發外界對賈永婕政治動向的聯想，甚至被部分民調列為台北市長潛在人選。先前賈永婕已經被問過相關提問，當時以「自知之明」回應，今日在立院質詢又被提問相關問題，對此，賈永婕表示「沒有任何參選打算、不在人生規劃上」，再次強調沒有參選想法，會在台北101繼續努力。此外，民進黨立委李坤城則詢問，台北101首度在228紀念日及總統直選30週年點燈，想到藉由點燈傳達什麼？賈永婕表示，台北101對台灣而言像是一個巨大的加油棒，也是自由民主的燈塔，希望藉由點燈讓大家看到台灣是個自由民主的國家。