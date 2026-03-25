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薔薔探監晚安小雞出事 遭柬埔寨獄方威脅

薔薔自爆差點被關 裸照全看光崩潰

▲網紅「晚安小雞」（如圖）日前才出獄返台。（圖／讀者提供）

女星薔薔（林嘉凌）行事作風大膽、嗆辣，近日她在節目中分享，到柬埔寨監獄探視網紅「晚安小雞」時也差點出意外，因助理在監獄對面拿著相機休息，遭獄方誤會是在拍攝，就把他抓進來。薔薔當下急忙替助理解釋，結果遭對方威脅：「晚安小雞就是這樣進來的，妳也想要這樣嗎？」接著開始檢查他們相機、手機裡的東西，讓薔薔直呼裡面都是我的裸照！薔薔近日上節目《綜藝OK啦》，談到主題「出國旅遊好刺激！他們的詭異經歷根本電影情節」，她分享到柬埔寨監獄探視網紅「晚安小雞」，聊完準備出大門時，看到助理被抓進來檢查。原來，助理在監獄對面等她時，因手上拿著相機，遭對方誤會是在拍攝，就把他抓進來。薔薔當下著急替助理解釋，沒想到對方竟威脅：「妳不用解釋這麼多，晚安小雞就是這樣進來的，妳也想要這樣嗎？」後來就開始檢查她相機、手機裡的東西，讓薔薔傻眼說「裡面都是我的裸照，我也不能做反應」。此外，薔薔還曾在旅途中突然被民宿房東要求退房，分享某次去加拿大，隔天回家前，房東太太打來說希望她搬走，結果回去時，對方不僅已經在房間，還翻遍她所有東西。薔薔氣說對方不打算退款給她：「我就說我20萬的鑽戒不見了，妳站在我房間裡，我懷疑被妳偷了，她馬上退錢給我。」