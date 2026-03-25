我是廣告 請繼續往下閱讀

馬英九基金會人事風波越演越烈，前總統馬英九在專訪中表明，前執行長蕭旭岑和前幕僚王光慈「碰到財政紀律問題，我是六親不認」；蕭旭岑親上火線回應，數度哽咽向馬家人道歉，並提到「他很多事情都忘記了」、「長輩忘記、懷疑你做什麼，我能怎麼辦」，引發外界揣測馬英九失智。對此，民進黨前立委謝欣霓狠酸，蕭旭岑這樣對待前老闆，現任老闆不會怕嗎？謝欣霓表示，雖然她曾經檢舉過馬英九市長的特別費，與其政治立場是完全對立的兩端；然而，事情的真相，總是會成為歷史後才被揭開，即使自己與馬前總統的立場多麼不一致，曾經跟隨的幕僚都不應該揭開前老闆現狀的不堪，「為了自證清白，可以這樣對待前老闆，他現任的老闆，不會怕嗎？」，最後謝欣霓更強調，權力一時、做人一世。蕭旭岑今（25）日二度親上火線，針對被馬英九指控財政紀律問題，他哽咽稱要向馬家人說聲抱歉，曾承諾馬家人要保護馬英九到最後一刻，即使這陣子有很多不實誣衊，自己都忍下來了，因為不想要傷害馬；但今天退無可退，受到有心人士操作，讓馬英九出來講，涉及自己的清白，因此必須把話講清楚。媒體問及馬英九何時開始有忘記？蕭旭岑表示，自己只能就事實陳訴，有些事情馬英九忘記，其他的他無法評論，他強調：「我從事發到現在，馬總統不願意聽我解釋，我試圖聯繫見他，想說這16、17年的互動應該會聽我解釋，結果他完全不見我，我也很遺憾」。蕭旭岑直言，馬英九很多事情都忘了，而且會沒有理由地懷疑；他更進一步透露，此事發生之後，有老長官說：「馬總統早上還問我，為何旭岑跟光慈離開了？下午又說這2個人很可惡要法辦！」這讓蕭旭岑直呼非常心酸、無奈。