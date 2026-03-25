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國民黨北市議員初選第一波登記今(25)日截止，其中第三選區（松山、信義區）新人5搶2，今天上午全數登記。但過程中發生黨前發言人楊智伃和李明璇團隊爆發「搶麥風波」，兩人攜帶的麥克風品牌一致，導致李明璇誤用到楊智伃的麥克風受訪，沒想到楊的支持者現場則把音箱拿走，讓現場採訪媒體一度急喊「我們要收音」，事後《NOWNEWS今日新聞》也直擊雙方團隊到後方溝通，但楊的支持者臉臭不滿，楊智伃甚至一度安撫擁抱，場面尷尬。楊智伃昨發出採通，今早9時40分到北市黨部受訪並登記，李明璇則是晚20分鐘和另名港湖新人陳冠安一同受訪並登記。楊智伃受訪結束後，由北市士北新人賴苡任和另名松信新人滿志剛受訪，此時兩人用的也是楊智伃的麥克風，不過就在賴、滿受訪完後，隨即換上李明璇、陳冠安受訪。然而到李明璇發言時，突然疑似楊智伃的支持者把地上收音的音箱拿走，一度要關掉，引發現場媒體急喊「小姐，喇叭不要動，拍謝，我們要收音」，此時《NOWNEWS今日新聞》直擊，身穿李明璇競選背心的工作人員，和疑似楊智伃支持者的大姐溝通，大姊似乎不滿李明璇團隊沒有問就直接使用，而李的工昨人員則說「希望有成人之美」，此話一出讓該名支持者相當不滿，一直在旁邊碎碎念並連忙跟楊智伃團隊人員報告。而就在受訪結束後，記者現場也直擊到，雙方團隊跑到旁邊溝通，過程一度發生口角，支持者臉色不佳，只見雙方場面尷尬，此時楊智伃緊急介入，更安撫輕拍為她「抱不平」的支持者。李明璇事後解釋，今天團隊有帶麥克風來，但因為雙方使用同個廠牌，因此誤連上了楊團隊的喇叭，她一開始還以為是市黨部提供，還特別道謝，後來才發現有一些誤會她沒注意到。她強調，雙方志工都是求好心切，希望大家互相合作、廣結善緣。楊智伃則表示，今天現場大家都是使用他們帶來的麥克風發表談話，她也都很樂意開放大家使用，也祝福所有登記同志好朋友們，一起加油。