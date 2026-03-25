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▲阮經天女友的穿搭被挖出包含愛馬仕包包在內的4件單品，就要新台幣破百萬元。（圖／小紅書＠StyleRecord）

▲▼阮經天小女友（上圖）外型美豔，與單依純（下圖）頗為神似。（圖／小紅書＠葉村、微博＠單依純）

43歲男星阮經天昨（24）日被中國網友拍到在東京與女友約會的照片，兩人十指緊扣逛街，畫面頗為甜蜜。據悉，女友小阮經天20歲，是在韓國留學的中國籍富家千金，擁有性感豐唇和長直髮，一度被誤認成中國女歌手單依純。小紅書上也有時尚博主分析阮經天女友的穿搭，發現她的包包、毛帽都是愛馬仕的，墨鏡則是香奈兒，搭配THE ROW棕色外套，4件單品加起來價格就要台幣123萬元，行頭十分不簡單。阮經天昨日被拍到和徐姓富家千金在東京原宿逛街。照片中，阮經天與女友都戴著毛帽以及墨鏡，穿搭走大地色系，低調簡約但又不失時尚，整體風格十分耐看；有趣的是，留著長直髮的阮經天女友只露出半張臉，一度被誤會成女歌手單依純。小紅書上則出現時尚博主分析兩人穿搭，仔細研究後發現，女友戴的愛馬仕毛帽要人民幣6380元（約新台幣2.9萬元），黑色愛馬仕包包則是人民幣19萬元（約新台幣88萬），再加上同樣不便宜的香奈兒墨鏡以及THE ROW外套，4件單品價格加起來就要新台幣至少123萬元，十分貴氣。據悉，徐姓女友是中國富二代千金，目前正在韓國名校攻讀時尚科系，偶爾還兼職當平面模特兒，與阮經天屬於遠距離戀愛，兩人一有時間就會飛去找對方，或是相約國外約會，大概是從2024年中開始交往的。雙方戀情曝光後，女友還大動作刪除自己的社群，只為了保護感情、維持低調，據說這點讓阮經天特別傾心，也是兩人戀情沒有「見光死」的關鍵。