我是廣告 請繼續往下閱讀

▲遭徐漢用切割器破壞的電子腳環。（圖／橋檢提供）

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪2160萬元，一審遭判25年，另電子腳環於19日在屏東縣萬巒鄉附近遭拆卸，經橋頭地方法院認定徐漢已逃亡或藏匿，裁定沒保並發布通緝。橋檢證實，徐漢24日在台東縣落網並於今天凌晨向法院聲請羈押禁見獲准。徐漢因涉收賄2160萬元，遭羈押逾一年後，去年6月獲橋頭地院裁定500萬元交保，並限制出境、出海，須配戴電子腳鐐且定時報到。然而，徐漢卻在宣判前夕，19日在屏東萬巒破壞電子腳環潛逃，橋頭地方法院隨即發布通緝並裁定沒收保證金。檢警追查，發現徐漢19日上午自左營高鐵站搭乘台鐵前往屏東潮州站，再搭乘計程車載往萬巒鄉一帶躲藏，隨後於當天下午1時55分剪斷電子腳鐐，橋院接獲訊號異常通報，雖在5分鐘內立即聯繫警方找人，但警方趕抵訊號消失點時，徐漢早已失去蹤影。警方昨天傍晚循線將徐漢逮捕，隨即押解回高雄歸案，另就其棄保潛逃及毀壞公物部分移送檢方偵辦。橋頭地檢署今天凌晨完成偵訊，以涉案情節重大且有逃亡之虞向法院聲請羈押禁見。嗣被告徐漢於115年3月24日傍晚，在台東縣金峰鄉與太麻里鄉交界處遭緝獲後，臺灣橋頭地方檢察署檢察官於同年3月25日凌晨3時58分，以被告徐漢涉犯毀損公物（電子腳環）、棄保潛逃等罪嫌，向橋頭地院聲請羈押禁見、受授書籍及其他物件、閱讀報紙、收看電視。經橋頭地院合議庭訊問後，認爲徐漢涉犯刑法第138條毀損公物、同法第161條之1棄保潛逃罪嫌，嫌疑重大，並有逃亡之事實，後續仍有事實足認有逃亡、勾串共犯及證人之虞，有羈押之原因及必要性，因而裁定自115年3月25日起羈押2個月，並禁止接見、通信、受授書籍及其他物件、閱讀報紙、收看電視及收聽廣播，全案仍得再抗告。