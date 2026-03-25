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近期權值股明顯無力，尤其鴻海近期股價呈現萎靡狀態，昨日跌破200元，更摜破年線197元，分析師認為，短線上主力作手仍會進場買盤，仍有一成的反彈空間，上攻至210元左右，短線投資仍可進場，但長線可能仍要小心股價回測至150元附近，不建議長線投資入手。鴻海近8個交易日都遭到外資調節，昨日再砍2.8萬張捲款55.7億元，間接導致鴻海股價失守「郭董退休價」200元，收在196元、跌幅3.45%，除了連5黑之外，還是近147日最低股價，八大公股昨救駕8.04億元買超4100張，是國家隊連續第5天幫鴻海補血。啟發投顧分析師郭憲政接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時指出，如果以短線角度來看，鴻海可能會有一波反彈，因為目前股價來到年線支撐，年線支撐大概在195元左右，昨天最低點來到194元。而鴻海是從先前高點253.5元開始下跌，融資斷頭價在197元，也就是說，散戶若買在253.5元，現在股價來到197元，都面臨融資斷頭的情況。不過，鴻海有一個特殊的現象，郭憲政提到，3月23號鴻海股價跳空下開，昨天高點卻突然越過3月23日的高點，今天高點在201元，再度越過3月23日高點，代表斜率往上，這意味著鴻海將要出現反彈。他分析，短線上主力作手會進場短買，可能是公司派或八大行股，接下來但如果鴻海去年全年合併營收達8兆1031億元，年增18%，改寫集團歷史新高；全年每股盈餘13.61元，年增24%；全年營業利益率提升至3.2%，年增27個基點，顯示獲利品質持續優化。進入第四季旺季，營收達2兆6064億元，季增27%、年增22%，由AI伺服器與消費智能產品雙引擎拉動，全年雲端網路產品佔整體業務比重由去年的30%大幅擴張至40%，結構性轉型成效顯著。