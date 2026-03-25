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台灣民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案、政治獻金案，將於明天一審宣判，但這幾天外界焦點都在中配立委李貞秀身上。民眾黨中央委員江和樹昨天企圖止血，公開喊話要她「趕快把嘴閉上」！晚間發文號召小草們，明天中午到台北地院挺柯文哲，卻被網友用北京話酸「你咋錢這麼多」、「關鍵少數變小藍」，還建議他「趕快離開這個即將泡沫化的黨」。柯文哲案宣判前夕，外界卻看著民眾黨中配立委李貞秀不斷上演各種爭議，導致焦點被模糊。民眾黨台中市議員江和樹昨天跳出來扮黑臉，喊話要她「別再到處潑屎啦」、「再讓你搞下去，我們就不用選了！」仍無法終止李貞秀效應，連柯文哲也慘遭波及。江和樹昨晚在臉書發文，感慨台灣的司法變成政治工具「看到阿北受這種委屈，和樹真的很不甘」、「讓阿北知道，他並不孤單，我們一直都在」，呼籲支持者們在關鍵時刻挺身而出，26日一起到北院聲援阿北。以往江和樹發文挺柯文哲，總能產生登高一呼的效果，或許受到李貞秀事件影響，雖然還是有網友力挺柯文哲，認為「不能讓司法被操弄」，表達負面情緒的也不少，「阿北清清白白剩2天，之後就不再清白了」、「原本你們是關鍵的少數，但是現在變成小藍，太失望了」，「建議阿樹離開這個即將泡沫化的黨」，還有人模仿北京話口吻「聽你的愛將說，膏轟俺拿了你七百萬欸，你咋錢這麼多」。江和樹今（25）日表示，有很多支持者打電話來服務處詢問，想了解如何到北院表達支持之意，但柯文哲的個性不希望麻煩大家，也希望大家冷靜，所以這次不動員遊覽車，採支持者共乘方式，於中午1點自行前往北院前集合。