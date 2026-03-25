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可以理解國民黨作為反對黨，基於監督職責，不可能對政院版本全盤照單全收，但監督不等於否定現實，更不能提出一個明知無法執行的版本。若展現負責任的國安立場，較合理的做法應是將版本提高到8000億至9000億之間，使其更貼近台灣當前整體防衛需求；至於剩餘約3000多億，則可透過預算審查與分年編列方式，逐步納入正常預算體系處理。



同時，國民黨也可以提出所謂的「快速通道清單」（Fast Track List），也就是針對台灣最急迫的防衛需求，例如無人機、無人船、監偵裝備、彈藥補充與關鍵後勤項目，建立優先採購與優先生產機制，並要求美方定期交付、不得延宕。這樣的好處在於，當全球供應鏈與地緣政治局勢同時緊張之際，台灣所需武器能夠被優先排入生產排序，甚至拉出一條專屬快速通道來加速點交。



至於商購可能涉及的弊案疑慮，也不是沒有解方。國民黨完全可以透過強力監督來把關，並且要求擴大美方技術轉移，由中科院或相關國防單位主責執行，並進一步主張50%生產線留在台灣，以強化本土維保、戰時補充與產業韌性。

立法院外交及國防委員會今（25）日針對行政院1.25兆版本、國民黨3800億＋N版本、民眾黨版本的軍購特別條例進行審查，而對此，前立委、現任美國哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁今直言，國民黨版本在技術上、採購程序上，以及立法慣例上，都存在高度不可行性；而行政院所提出的版本基本上是因應當前台灣所面對的中共軍事威脅、整體防衛需求，以及灰色地帶行動而設計，他相信這套規劃並非憑空而來，而是與美方已有相當程度的討論與對接。許毓仁今發文指出，國民黨過去也曾執政，也曾推動過重大軍事採購，理應非常清楚：中華民國能買什麼、美國願意賣什麼，並不是臨時起意就能改變，而是早已經過雙方長期協商、能力盤點與系統評估。用一種「邊走邊編、邊談邊加」的方式處理國防預算，不符合軍購運作的現實。更令人憂心的是，目前版本將無人機排除在外，這一點極其危險。許毓仁提到，面對中國日益升高的灰色地帶侵擾，以及未來可能採取的封鎖、消耗、襲擾與奪島作戰模式，無人機、無人船，以及各式監偵與感測工具，早已不是可有可無的附屬品，而是台灣防衛韌性與生存能力的必要條件。若將這些項目排除，等於主動削弱台灣最迫切、最具成本效益的不對稱戰力。此外，另一個重大變數是，1個月後川普即將與習近平會面。台灣的時間窗口正在迅速縮短。若屆時台灣仍未能通過國防預算，川普完全可能為了讓習近平接受美國在其他議題上的條件，而在對台軍售問題上做出讓步。到了那個時候，不但不會有「＋N」，恐怕連望穿秋水都未必等得到發價書。許毓仁說，這2天他在華府與國會資深幕僚及行政部門交流時，反覆聽到一個訊息：美國內部情資評估雖然認為中國在2027年直接對台動武的機率不高，但這絕不代表習近平已經放棄犯台的決心。真正更危險的，是北京可能因此獲得更多時間，持續準備、逐步累積條件，並伺機利用台灣內部的政治破口，以及美國在中東等其他戰略方向上的分心。也正因如此，美方朋友對台灣朝野長期無法在國防預算上達成共識、讓預算一延再延，普遍感到困惑，甚至不解。原因很簡單：時間窗口不在台灣這一邊。另外，許毓仁也強調，要說得更明白的是，華盛頓把軍購看成一個政治夥伴關係，安全防衛是必須的，夥伴關係更是不能輕忽。針對軍購預算，許毓仁也提出3項具體建議，他指出：許毓仁表示，事實上，國民黨國防外交委員會內並非沒有專業聲音，像陳永康委員、徐巧芯委員，先前都曾嘗試提出接近8100億的版本，方向上其實更接近務實可行的路線。若能以修正動議方式，朝這樣的思路調整，並非沒有機會讓朝野在國防議題上找到交集。他最不願意看到的，是執政黨與反對黨提出的版本差距過大，導致根本無從比較、無法整合，最後全案保留，拖到院會表決時，再由藍白聯手封殺政院版本。那樣的結果，對台灣而言將是一場真正的災難。