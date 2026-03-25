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馬英九基金會人事風波不斷延燒，外傳整頓背後的關鍵推手，正是馬英九昔日重要幕僚金溥聰；而面對被指控違反財政紀律，蕭旭岑吞不下這口氣，揭露「馬前總統很多事情忘記了」，引發外界揣測馬英九失智。對此，資深媒體人羅友志狠酸，馬英九看來很像朱元璋，當年馬政府時代賣命打天下的，有幾個好下場？根據《鏡週刊》報導，整起風波起於一名長期隨侍馬英九的隨扈，日前因捲入職場不當管理爭議後請辭，並將基金會財務報告等內部資料，交給金溥聰接手掌管；而金在瞭解相關內容後，便向基金會董事高華柱告知，隨後再藉高報告給馬英九知道，最終引發馬英九不滿，才會授權金溥聰與高華柱處理此事。羅友志逐一細數，以副秘書長的位子，背著「馬王政爭」原罪的；幫扛下中影案件，如今要鋃鐺入獄的；揭發國務費、濟州島照片，讓陳水扁政府破碎，民進黨形象重創的；成功打下台北縣，即將成為歷史上第一個「新北市長」的；更不用說「自己找飯吃」的一干人等。羅友志感嘆，可惜呀，「有馬皇帝，沒有馬皇后」，卻有金宰相、朱大臣，上述人等，對「金朱良臣」，再熟悉也不過了吧？現在輪到蕭旭岑、鄭麗文，金殺蕭、朱卡鄭，羅友志直呼：「熟悉的國民黨，回來了⋯恭喜賴清德2028連任！」