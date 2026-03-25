美國總統川普（Donald Trump）當地時間週二表示，華府已向德黑蘭提交一份結束中東戰爭的15點計畫，且伊朗方面也希望盡快達成協議，有消息稱美伊最快將在26日舉行高級別會談。不過，伊朗軍方24日才宣稱將戰鬥到勝利為止，德黑蘭也否認有與美國進行直接談判，讓外界對於美伊談判究竟有無進展宛如霧裡看花。對此，有知情人士表示，伊朗官員告訴試圖斡旋美國與伊朗談判的國家說，已經被川普欺騙了兩次，「我們不想再被愚弄了」。
根據《Axios》報導，美國正在力促與伊朗在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行和平談判，不過，伊朗方面對於和美國談判的回憶並不好，川普已經兩度一邊聲稱尋求達成協議，一邊卻展開突襲行動。去年6月，就在距離舉行新一輪核談判的幾天前，以色列在川普支持下襲擊了伊朗。今年2月，美國和伊朗在日內瓦達成了一項初步協議，並宣布將繼續進行談判，接著兩天後，美國和以色列對伊朗發動了攻擊。
伊朗官員告訴試圖調解的巴基斯坦、埃及和土耳其，美軍近期的調動以及部署大量增援部隊趕赴中東的事實，加劇了他們對於川普提出和平談判只是一個幌子的懷疑。
川普方辯稱砲艦外交並非沒有誠意
一位川普顧問表示，「川普一手張開準備達成協議，另一手則緊握成拳，隨時等著一拳揍在你臉上」，這種砲艦外交式的談判就是川普真心在進行談判的表現，而不是代表他缺乏誠意。
白宮已向伊朗方面發出信號，強調川普對談判是認真的，並暗示副總統范斯（JD Vance）也可參與其中，以此作為談判並非虛晃一招的證明。兩名消息人士表示，川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）推薦范斯入局，因為副總統的職位地位高，且伊朗方面不認為范斯是鷹派。
美國和以色列官員表示，川普正在努力推動外交談判和軍事部署升級，以確保根據事態發展，能夠同時擁有兩種選項。即使舉行談判，預計戰爭仍將持續兩到三週。一位白宮官員透露，川普本週二才告訴國防部長赫格塞斯，要繼續對伊朗施加軍事壓力，赫格塞斯隨後告訴記者，「我們用炸彈來談判」。
因此，迄今為止，川普政府啟動談判的外交努力並未對五角大廈任何的軍事行動和計畫造成變化。包括幾個戰鬥機中隊和第82空降師的數千名士兵在內的更多增援部隊，將在未來幾天乃至幾週內陸續抵達中東。
白宮官員表示，川普對談判持樂觀態度，但目前尚未最終確定任何細節。伊朗的首要任務是停止轟炸並確保停火，而美國則希望看看伊朗是否會做出他們在先前的談判中不願做出的讓步。與此同時，雙方也都記得先前的談判是如何結束的。
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伊朗官員告訴試圖調解的巴基斯坦、埃及和土耳其，美軍近期的調動以及部署大量增援部隊趕赴中東的事實，加劇了他們對於川普提出和平談判只是一個幌子的懷疑。
川普方辯稱砲艦外交並非沒有誠意
一位川普顧問表示，「川普一手張開準備達成協議，另一手則緊握成拳，隨時等著一拳揍在你臉上」，這種砲艦外交式的談判就是川普真心在進行談判的表現，而不是代表他缺乏誠意。
白宮已向伊朗方面發出信號，強調川普對談判是認真的，並暗示副總統范斯（JD Vance）也可參與其中，以此作為談判並非虛晃一招的證明。兩名消息人士表示，川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）推薦范斯入局，因為副總統的職位地位高，且伊朗方面不認為范斯是鷹派。
美國和以色列官員表示，川普正在努力推動外交談判和軍事部署升級，以確保根據事態發展，能夠同時擁有兩種選項。即使舉行談判，預計戰爭仍將持續兩到三週。一位白宮官員透露，川普本週二才告訴國防部長赫格塞斯，要繼續對伊朗施加軍事壓力，赫格塞斯隨後告訴記者，「我們用炸彈來談判」。
因此，迄今為止，川普政府啟動談判的外交努力並未對五角大廈任何的軍事行動和計畫造成變化。包括幾個戰鬥機中隊和第82空降師的數千名士兵在內的更多增援部隊，將在未來幾天乃至幾週內陸續抵達中東。
白宮官員表示，川普對談判持樂觀態度，但目前尚未最終確定任何細節。伊朗的首要任務是停止轟炸並確保停火，而美國則希望看看伊朗是否會做出他們在先前的談判中不願做出的讓步。與此同時，雙方也都記得先前的談判是如何結束的。
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