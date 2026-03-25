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有雷！《鏈鋸人》結局釋出了

▲《鏈鋸人》最終結尾232話釋出後，評價相當兩極。（圖／翻攝X）

藤本樹創作的現象級人氣漫畫《鏈鋸人》，第二部「學園篇」在2026年3月25日正式釋出最終回第232話，為長達近8年的連載畫下句點，官方證實《鏈鋸人》將不會推出第三部，不過結局卻評價兩極，甚至有讀者認為《鏈鋸人》收尾和《咒術回戰》、《我推的孩子》並列近年3大「爛尾系列漫畫」。《鏈鋸人》備受矚目的最終局劇情中，波奇塔意識到淀治最幸福的時光，是尚未成為鏈鋸人前、在破小屋裡吃著腐敗麵包的平凡日子，為了幫助淀治脫離無止盡的痛苦與戰鬥，波奇塔選擇化身為鏈鋸人並吞噬自己，創造從此沒有鏈鋸人存在的新世界。在這個被重置的世界裡，過去那些渴望奪取鏈鋸人心臟的敵人，包括真紀真、槍之惡魔、蕾潔等人都「不曾存在過」，隨著世界線的改變，劇情安排許多令人懷念的角色回歸與命運改寫。淀治回到了漫畫第一話的起點，在遭遇喪屍惡魔危機時意外被帕瓦拯救，繼續執行公安的滅魔任務。一次校園任務中，淀治遇見差點跌倒的第二部主角三鷹朝，他選擇丟下武器將她擁入懷中，改寫學園篇開端，三鷹朝說出「謝謝你，鏈鋸人」結局便在帕瓦與淀治的閒聊中迎來完結。《鏈鋸人》完結篇重置世界的發展，讓部分讀者認為收尾過於倉促，甚至有如「夢結局」般讓第二部的經歷化為泡影，藤本樹和漫畫官方X社群平台，也湧入大量負評，「雖然知道是他不想畫，但真的太隨便了」、「這劇情真遠不如第一部劇情」、「比咒術爛，但比我推強」。事實上，過去藤本樹受訪時曾坦言，「淀治最好不要再繼續當鏈鋸人」，因此透過這個看似瘋狂卻充滿仁慈的結局，讓主角真正放下重擔，藉由整個第二部篇章讓淀治回歸平凡的日常。回顧《鏈鋸人》的連載歷程，第一部「公安篇」於2018年至2021年間連載，隨後於隔年展開以三鷹朝與戰爭惡魔為視角的第二部「學園篇」，全系列合計連載約七年多的時間。對於想要收藏這部經典神作的粉絲，官方也宣布最終完結單行本第24卷將於6月4日正式發售。儘管漫畫原作已經完美落幕，但《鏈鋸人》的IP熱潮在影視領域仍在持續發燒。改編自原作漫畫的劇場版動畫《鏈鋸人 蕾潔篇》自2025年9月19日在日本上映後，經過185天累計票房高達107.9億日圓；此外，電視動畫的「刺客篇」目前也正在積極製作中。