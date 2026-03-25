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▲信義企業集團創辦人周俊吉在吳鳳科大靜思書軒與現場貴賓及同學們分享《信義學》相關內容。（圖／信義房屋提供）

靜思書軒推動校園閱讀文化多年，23日首度將靜思閱讀書軒帶入西部大專院校，於吳鳳科技大學正式啟用。信義企業集團創辦人周俊吉長期關注閱讀推廣，今日也親自出席見證，與吳鳳科技大學校長蔡宏榮、嘉義縣府終身學習科科長許瑋珊、靜思書軒營運長蔡青兒等貴賓共同揭幕，盼閱讀的力量能在年輕世代心中深根，陪伴每一位學子走出屬於自己的人生方向。書軒設置於吳鳳科大圖書館人流量最高的樓層，將原本純座位區升級為靜思書軒區，配置書櫃、閱讀桌椅及精選書籍，空間明亮寬敞，提供師生多元使用。校長蔡宏榮表示，閱讀是人與心靈對話的機會，書院的設置鼓勵學生靜心思考，也象徵學校對人文品質的重視。身為嘉義人的周俊吉，過去7年間已支持設立20間靜思閱讀書軒。他在致詞時分享，在AI技術快速發展的時代，閱讀的重要性反而更加凸顯。AI雖能迅速提供答案，其產出品質仍取決於使用者的提問與判斷能力，若缺乏獨立思考，將難以分辨資訊真偽。周俊吉認為，提問與辨識能力需透過閱讀與思考累積，希望學子在成長過程中，能藉由書香培養思考深度，在科技進步的環境中保有自主判斷的能力。嘉義縣政府終身學習科科長許瑋珊指出，閱讀對學生而言，具有改變思考模式與價值觀的力量，長期累積下來，往往能對生命產生深遠影響。她表示，靜思閱讀書軒在硬體空間的規劃與書籍內容的選擇上都相當用心，這樣的閱讀場域，為全校師生提供一處穩定且具品質的學習資源，也成為傳遞正向價值、值得被善加運用的校園空間。閱讀陪伴周俊吉走過企業經營40餘年，每一個關鍵決策的背後，書本給予的養分從未缺席，也影響了信義集團「先義後利、以人為本、正向思考」的核心理念成型。他希望透過持續支持靜思閱讀書軒，將這份力量傳遞給更多年輕世代，讓閱讀成為每個人觸手可及的資源。