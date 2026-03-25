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2026年被視為桃園軌道經濟元年，最受矚目為桃園捷運綠線第一階段北段預計於今年底完工通車。信義房屋專家表示，重大交通建設逐步到位，不僅象徵桃園正式邁入軌道生活圈，也讓區域發展與房市動能同步升溫，首要受惠為有2站捷運站的藝文特區信義房屋桃三區協理王憲正分析，捷運綠線採分階段推進，G11至G15b段通車後，約兩年將延伸至G08景福宮站，再往八德推進，路網成形後，可串聯桃園車站商圈、老城區與新興重劃區，讓過去缺乏交通建設支撐的區域重新被規劃與整合，包括藝文特區、經國重劃區、南崁及中正路沿線生活圈都受惠，其中，藝文特區有２個捷運站點，最受地方民眾期待。過去藝文特區雖為桃園頂級住宅聚落，生活機能成熟，但長年缺乏軌道建設，為最大痛點，尖峰時段往返台北仰賴國道客運與開車通勤，要上交流道短短路程動輒半小時以上，如今捷運通車在即，將補足最後一塊交通拼圖，提供通勤族更多紓解選項。王憲正說明，藝文特區長年吸引大量雙北移入人口，桃園總人口已突破235萬，人口紅利持續累積，再加上市府近年積極舉辦大型藝文活動與萬聖城等節慶，商業人潮與消費軌跡逐漸集中，生活機能更加完整；隨著捷運通車，未來往返桃園機場更加便利，可望帶動旅宿與觀光產業發展，形成「先住市區、隔日前往機場」的新型態住宿需求。目前藝文特區指標豪宅單價站穩6字頭，部分預售案開價達6至7字頭，吸引高資產族群布局；屋齡10年內新大樓多落在5字頭，10年以上產品約45至50萬元，依個案條件而異。鄰近小檜溪重劃區與桃園車站周邊，亦有都更案與地主自建案陸續推出，市場討論熱度升高。王憲正觀察，目前購屋族群仍以在地換屋與雙北外溢客為主，偏好電梯大樓產品，總價帶集中在1800萬至3000萬元區間；高資產族群則鎖定景觀戶與大坪數產品。隨著軌道建設逐步兌現，交通紅利可望轉化為房市支撐力，區域房市聲量與買氣持續回流。