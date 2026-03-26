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從餐飲業走入房仲產業，信義房屋新埔捷運店主任曾鈺涵發現，兩份工作其實有個共通點，就是都在第一線理解人的需求。高中畢業後便投入餐飲業的她，長時間站立與忙碌的尖峰時段早已成為日常；多年後轉身投入房仲產業，服務形式不同，但對她而言，本質仍是把客戶的需求放在心上，並把事情做到最好。曾鈺涵進入房仲業兩年多。最初是一位在信義房屋工作的朋友鼓勵她嘗試這條路。朋友坦言，房仲壓力不小，但只要願意投入，成長速度也很快。她回憶，當時心裡其實有些猶豫，但想到自己還年輕，也希望為職涯尋找不同可能，最終決定跨出轉職的一步。童年時家裡曾賣掉一間陪伴她成長的房子，這段經歷讓她對「家」有更深刻的感受。入行第一個完整年度，她就曾拿下板橋區月度業績與成件數第一名，為自己的房仲之路寫下重要一筆。其中一個讓她印象深刻的服務經驗，是一組找房找了兩年的家庭。買方的長輩住在屋況老舊的公寓，近年有一些鋼筋外露及混凝土剝落的情形，加上對行動不便的長輩而言，上下樓梯逐漸成為生活負擔。第一次見面時，買方坦言，這兩年看過不少物件，也接觸過多位仲介，但多半只是單純帶看，很少真正理解他們的家庭需求，加上只鎖定特定區域，因此始終沒有找到合適的房子。幾次帶看與交流後，他們逐漸感受到曾鈺涵的細心與耐心，也因此即使當時看的物件未必完全符合期待，仍希望後續能透過她協助尋找合適的房子。在進一步釐清需求後，曾鈺涵發現，比起屋齡與裝潢，這個家庭更在意生活空間與長輩出入是否方便。理解這些關鍵條件後，她主動推薦一間原本不在客戶考慮選項內的物件。雖然該社區並非完全符合客戶原先設定的條件，但室內空間大小與周邊生活機能反而更貼近一家人的實際生活需求，因此建議客戶實地看看。從晚輩先看、長輩複看，到全家多次討論後，客戶逐漸發現這間房子的條件與長輩的生活方式相當契合。過程中，曾鈺涵也協助分析社區成交紀錄與周邊行情，並向屋主說明買方家庭的實際狀況，在兼顧市場行情與屋主期待的前提下爭取價格空間，最終讓買方以內心最理想可負擔的金額順利成交。簽約那天正值過年前夕，客戶終於放下找房兩年的壓力，讓長輩後續能搬進更安全便利的大樓生活。曾鈺涵認為，好的房仲服務，其實就是讓客戶在需要時隨時「找得到人」。對許多家庭而言，買房往往是人生中金額最高的決定之一，每一個疑問與不安，都需要有人耐心傾聽與回應。她也期許自己持續累積專業與經驗，成為客戶心目中值得信賴的不動產經紀人。