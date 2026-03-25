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美國總統川普（Donald Trump）當地時間週二表示，已經對伊朗提出一份15點和平計畫，尋求為期1個月停火，且伊朗方面也希望盡快達成協議，還強調與伊朗已同意永不擁有核武，並送給美國一份「大禮」。不過，華爾街日報稍早指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊針對是否停戰開出多項條件與要求。根據路透等媒體報導指出，美國已向伊朗提交一份結束中東戰爭的15點計畫，內容包括嚴格限制伊朗的核計畫、並重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）、將濃縮鈾移交給IAEA、停止支持代理組織。川普24日則稱，伊朗做出了相當有價值的讓步，已經同意永遠不會擁有核武，但沒有透露更多細節，並提到伊朗送給他們一份大禮，與石油天然氣和荷姆茲海峽有關，價值相當可觀。不過，根據《華爾街日報》報導，儘管失去了任期最長的領導人，伊朗政權仍鞏固了其在伊朗政府和伊斯蘭革命衛隊內部的權力。並提到在現任最高領袖穆傑塔巴領導下，伊朗政權提出的要求。報導指出，1.關閉美國在波斯灣地區的所有基地2.要求美國保證不再攻擊3.要求以色列停止對黎巴嫩真主黨攻擊4.伊朗革命衛隊要求荷姆茲海峽應像埃及管理蘇伊士運河，伊朗得以收取過路費，在伊朗准許下建立新秩序5.美國應解除對伊朗所有制裁行為6.允許伊朗在不進行任何限制其飛彈計劃的談判情況下，繼續推進該計劃7.對伊朗領土遭受的襲擊進行賠償報導提到，對於伊朗所提出的多項條件，美國官員認為相當荒謬也不切實際，認為伊朗的態度將讓達成協議變得比戰爭前更加困難。官員補充說，新一輪外交談判的第一個訊號，是上週透過中東的中間人所發出，美國和伊朗之間還沒有直接接觸。