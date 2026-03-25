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曾被列入民眾黨不分區立委安全名單的中配徐春鶯，日前遭新北地檢署依違反《反滲透法》等罪起訴，被指控長期與中國對岸組織接觸，不僅回報台灣政情，甚至在2022年台北市長選舉與2024年總統大選期間，依指示替黃珊珊與柯文哲宣傳、站台。對此，律師陳君瑋質疑，民眾黨內「中配籍不分區立委」，是否都是承自中國的旨意來辦事，身為黨主席的柯文哲能夠置身事外嗎？陳君瑋提到，徐春鶯起訴書，除了《銀行法》詐欺以外，最受人矚目的是《反滲透法》，起訴事實令人「毛骨悚然」；檢方認定徐春鶯受中共滲透來源指示，替候選人柯文哲、黃珊珊宣傳、站台。另外還有2個行為，包含涉嫌掩護中國高層官員潛入台灣，並長期與對岸往來，回報台灣政情；以及涉嫌以「動員中配」為籌碼，向政黨索取不分區席次。接著，陳君瑋表示，近日李貞秀一連串「違反常人」的舉動，國台辦還給予鼓勵支持，這背後是不是有一隻看不見的手，包含不分區席次索取？情報回覆？這背後是不是跟徐春鶯有類似狀況？ 李貞秀恐怕是潛在《反滲透法》的嫌疑人？外界好奇為何李貞秀還沒被調查？陳君瑋直言，這是法律上的邏輯，徐春鶯本身還犯了地下匯兌《銀行法》與詐貸「詐欺罪」，這些都是顯而易見的大罪。在「打詐」的年代，只要一個車手往上咬徐春鶯，其手機就會被扣押，接著《反滲透法》的對話事實也會曝光。李貞秀要拜託自己沒有刑事犯罪被調查，一旦往上追查，很可能變成「徐春鶯2.0」。再來看民眾黨，陳君瑋強調，連續提名2個不分區的中配，一個徐春鶯被羈押起訴，一個李貞秀雙重國籍、雙重戶籍，硬佔著位子不下來，則民眾黨內的「中配籍不分區立委」，是否都是承自中國的旨意來辦事，身為黨主席的柯文哲能夠置身事外嗎？陳君瑋進一步說明政黨違憲解散規定，「統促黨」因為中資介選、黑幫背景、國安威脅，有被解散之虞，正在大法官審查中。他直言，上面每個規定是不是都跟民眾黨類似？民眾黨會不會哪一天被宣告解散，然後8席立委瞬間消失？柯文哲與其擔心自己的司法案子，更應該擔心民眾黨可能泡沫化了。