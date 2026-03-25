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▲李貞宇吐槽BTS（如圖）出道多年英文能力都沒有長進。（圖／Netflix）

韓國男團BTS（防彈少年團）日前帶著睽違四年的全新專輯《ARIRANG》（阿里郎）回歸樂壇，讓許多ARMY（粉絲名）相當期待，就連女神全智賢的婆婆、知名設計師李貞宇也跟上熱潮，身為粉絲的她在回歸直播中吐槽BTS「出道10年英文沒進步」，沒想到卻遭到其他人炮轟失禮，為此她出面澄清自己只是粉絲心態，沒有其他冒犯意思。BTS日前帶著新專輯《ARIRANG》回歸，李貞宇第一時間就在社群發文表達支持，不過她分享免費演唱會直播內容時，隨口吐槽了他們的英文能力「會講英文的隊長，和過了10年還是不太會英文的孩子們」，不過相關發言卻掀起了兩極反應。部分粉絲卻認為李貞宇的發言相當不妥，她身為知名藝人的家屬又是知名設計師，公開吐槽全球男團BTS是非常不恰當的事，「太不尊重」、「發言應該更謹慎」；不過許多粉絲認為李貞宇的發言完全沒問題，「完全就是老粉絲看直播吐槽而已」、「大家都這樣想啊」、「發言完全沒問題。」隨著風波越燒越大，李貞宇在23日親自發文滅火，她強調自己是BTS長達10年忠實粉絲，才不是有意批評自己的偶像，只是覺得直播時的互動太搞笑，所以才忍不住吐槽了一下，「我怎麼可能去批評自己喜歡了10年的團體？」、「連追星都不能安心追嗎」語氣中寫著委屈。