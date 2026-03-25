LINE於23日宣佈在台灣正式推出全新的「LINE Premium」付費會員計畫，每月訂閱費為165元，和免費版差在哪？如何申辦、取消訂閱後資料可以保留多久？為什麼還看不到到升級選項該怎麼辦？《NOWNEWS今日新聞》整理LINE Premium懶人包，包含10大專屬福利、申辦與取消步驟一文看懂。
LINE Premium是什麼？
LINE於2026年3月23日起在台灣批次釋出LINE Premium會員計畫，共規劃10項會員專屬功能與優惠，並分成兩階段上線，每月費用為165元。
付費會員和免費版差在哪？
LINE Premium主打10項進階功能與專屬優惠，並分3月與4月兩階段陸續上線。與免費版相比，升級後可享有以下超強便利功能：
第一階段：5大進階功能
1.無痕收回：免費版3月開始陸續從24小時改為1小時內可收回訊息；Premium會員不僅將收回期限從24小時大幅延長至7天內，若對方尚未「已讀」，還能啟動「無痕收回」功能，讓聊天視窗不留任何「已收回訊息」的痕跡，再也不怕傳錯訊息的尷尬。
2.相簿可上傳影片：有別於免費版相簿只能傳一般標準畫質照片，Premium會員可上傳原始畫質照片，更首度支援上傳「影片」，但單支上限5分鐘、200MB，每本相簿最多可存放1000個檔案。
3.進階跨系統備份：免費用戶僅能備份文字訊息，Premium會員則享有最高100GB的LINE雲端空間，可將文字、圖片、影片等所有資料完整備份，更支援跨系統（iOS/Android）匯入。
4.專屬App圖示：提供20種應用程式圖示讓用戶自由替換，未來預計推出聯名限定樣式。
5.專屬App字型：提供16種字型讓用戶自由設定，全面升級文字瀏覽體驗。
第二階段：預計4月上線的5大專屬回饋
1.自選個人檔案：最多可建立2組額外個人檔案，讓你在面對特定好友時能顯示不同的大頭貼、名稱與介紹。
2.LINE購物回饋：每月提供LINE POINTS點數紅包50點；新客再加贈168點。
3. LINE旅遊回饋：每月提供LINE POINTS點數紅包100點；新客再加贈500點。
4. LINE禮物回饋：每月提供250元優惠券；新客加碼50元優惠券
5.LINE MUSIC回饋：每月可自選3首音樂，可設定於LINE的鈴聲、答鈴或背景音樂。
如何申辦LINE Premium？
只要同一Google或Apple帳號未曾訂閱過，每位用戶首次訂閱皆可享有「首月免費試用」。申辦步驟：
更新App：先將手機LINE更新至iOS或Android的26.3（含）以上版本。
帳號健檢：確保LINE帳號已綁定電子郵件、電話號碼，並設定密碼及連結Apple或Google帳號。
開始試用：進入LINE主頁點選「設定」（齒輪圖示）＞「LINE Premium」＞「我的LINE Premium」，選擇希望使用的優惠項目並點選「立即體驗」，完成雙平台付費綁定流程即可。
找不到選項怎麼辦？
官方表示，此次開放採取「批次分流機制」與主動更新機制，是為了確保金流系統穩定，並非針對特定資深或高用量用戶篩選。如果確認自己已更新App且完成帳號健檢，卻仍未看見選單，代表帳號還不在首波名單內，可能會晚幾個小時或一兩天出現，請耐心靜候LINE的開放與通知。
怎麼取消LINE Premium訂閱？
若試用後不想續訂，只要在主頁點選「設定」＞「LINE Premium」＞「會員資訊」，點擊畫面下方的「取消方案」，依照畫面說明完成操作即可。若沒看到取消鍵，請確認手機是否登入「當初訂購時所使用」的Apple ID或Google帳號。
取消訂閱後資料會不見嗎？
期限過後原先享有的優惠內容將無法使用，但系統針對相簿與備份會保留30天的緩衝期，30天後，相簿內的影片將被全數刪除，而原始畫質照片則會被自動變更為一般畫質。儲存於進階備份的資料將會被全數刪除。
資料來源：LINE Premium
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LINE於2026年3月23日起在台灣批次釋出LINE Premium會員計畫，共規劃10項會員專屬功能與優惠，並分成兩階段上線，每月費用為165元。
付費會員和免費版差在哪？
LINE Premium主打10項進階功能與專屬優惠，並分3月與4月兩階段陸續上線。與免費版相比，升級後可享有以下超強便利功能：
第一階段：5大進階功能
1.無痕收回：免費版3月開始陸續從24小時改為1小時內可收回訊息；Premium會員不僅將收回期限從24小時大幅延長至7天內，若對方尚未「已讀」，還能啟動「無痕收回」功能，讓聊天視窗不留任何「已收回訊息」的痕跡，再也不怕傳錯訊息的尷尬。
2.相簿可上傳影片：有別於免費版相簿只能傳一般標準畫質照片，Premium會員可上傳原始畫質照片，更首度支援上傳「影片」，但單支上限5分鐘、200MB，每本相簿最多可存放1000個檔案。
3.進階跨系統備份：免費用戶僅能備份文字訊息，Premium會員則享有最高100GB的LINE雲端空間，可將文字、圖片、影片等所有資料完整備份，更支援跨系統（iOS/Android）匯入。
4.專屬App圖示：提供20種應用程式圖示讓用戶自由替換，未來預計推出聯名限定樣式。
5.專屬App字型：提供16種字型讓用戶自由設定，全面升級文字瀏覽體驗。
第二階段：預計4月上線的5大專屬回饋
1.自選個人檔案：最多可建立2組額外個人檔案，讓你在面對特定好友時能顯示不同的大頭貼、名稱與介紹。
2.LINE購物回饋：每月提供LINE POINTS點數紅包50點；新客再加贈168點。
3. LINE旅遊回饋：每月提供LINE POINTS點數紅包100點；新客再加贈500點。
4. LINE禮物回饋：每月提供250元優惠券；新客加碼50元優惠券
5.LINE MUSIC回饋：每月可自選3首音樂，可設定於LINE的鈴聲、答鈴或背景音樂。
只要同一Google或Apple帳號未曾訂閱過，每位用戶首次訂閱皆可享有「首月免費試用」。申辦步驟：
更新App：先將手機LINE更新至iOS或Android的26.3（含）以上版本。
帳號健檢：確保LINE帳號已綁定電子郵件、電話號碼，並設定密碼及連結Apple或Google帳號。
開始試用：進入LINE主頁點選「設定」（齒輪圖示）＞「LINE Premium」＞「我的LINE Premium」，選擇希望使用的優惠項目並點選「立即體驗」，完成雙平台付費綁定流程即可。
找不到選項怎麼辦？
官方表示，此次開放採取「批次分流機制」與主動更新機制，是為了確保金流系統穩定，並非針對特定資深或高用量用戶篩選。如果確認自己已更新App且完成帳號健檢，卻仍未看見選單，代表帳號還不在首波名單內，可能會晚幾個小時或一兩天出現，請耐心靜候LINE的開放與通知。
怎麼取消LINE Premium訂閱？
若試用後不想續訂，只要在主頁點選「設定」＞「LINE Premium」＞「會員資訊」，點擊畫面下方的「取消方案」，依照畫面說明完成操作即可。若沒看到取消鍵，請確認手機是否登入「當初訂購時所使用」的Apple ID或Google帳號。
取消訂閱後資料會不見嗎？
期限過後原先享有的優惠內容將無法使用，但系統針對相簿與備份會保留30天的緩衝期，30天後，相簿內的影片將被全數刪除，而原始畫質照片則會被自動變更為一般畫質。儲存於進階備份的資料將會被全數刪除。
資料來源：LINE Premium