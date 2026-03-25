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孫芸芸47歲當阿嬤 二度發聲霸氣護女

▲廖思惟（如圖）在澳洲留學期間，與一名家世顯赫的富二代交往，沒想到懷孕後男方竟未負責選擇分手。（圖／翻攝自廖思惟IG@trinityliao）

廖思惟傳繼承40億家產 網讚嘆「大女主」人生

「台灣第一名媛」孫芸芸47歲升格當阿嬤，26歲女兒廖思惟被爆料未婚生子，愛女心切的她飛到澳洲陪產，孫芸芸對此表示「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇」。消息一出引來熱議，網路上話題不斷，而孫芸芸也再度發聲，盼給孩子一個安靜的成長空間。廖思惟遭爆料在澳洲留學期間，與一名家世顯赫的富二代交往，沒想到懷孕後男方竟未負責，選擇分手。不過廖思惟仍決定把孩子生下來，成為單親媽媽。而孫芸芸則消失時尚活動，飛到澳洲陪產。根據《壹蘋新聞網》報導，孫芸芸面對輿論，廖思惟過去曾被視為微風集團潛在接班人之一，外界推估其家族資產高達40億元新台幣。孫芸芸夫妻對女兒疼愛有加，過去廖思惟長年受到父母的嚴密保護，不曾在媒體前公開亮相，直到2020年在微風集團的尾牙上，她才正式於台北名流圈曝光。廖思惟未婚當媽媽新聞引起熱議，不少人恭喜她成為媽媽，認為家世顯赫的她，不需要婚姻也能活出自我，形容她過得是「大女主」人生，不必受到婚姻的束縛，直呼：「富家女真的不需要婚姻，有個孩子就夠了，這樣最好」、「羨慕，有錢有孩沒老公」、「根本不需要結婚，她自己就能過很好。」