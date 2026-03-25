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前總統馬英九開撕跟隨10餘年心腹蕭旭岑，在接受專訪時更坦言心痛並暗自流淚，蕭旭岑、王光慈涉及財政紀律問題，對這種事將「六親不認」，蕭旭岑今（25）日哽咽感嘆馬英九近年忘記很多事情。對此台大政治學系副教授彭錦鵬表示，最難的是不知道自己已經開始記性衰退，前一個月就聽聞朋友兩度確認其明顯記性衰退，「蕭旭岑說馬英九都忘記了，應該是真的」。對於馬英九切割跟隨自己10餘年心腹蕭旭岑，蕭旭岑今日受訪一度哽咽感嘆馬英九近年忘記很多事情，透露事發後有老長官轉述馬英九詢問「為何旭岑跟光慈離開了」，下午就說兩人很可惡要法辦，「我很心酸無奈，長輩忘記、懷疑你做什麼，我能怎麼辦？」對此彭錦鵬表示，最難的事情是不知道自己已經開始記性衰退，自己前一個月就聽聞朋友兩度確認，馬英九已經明顯記性衰退，蕭旭岑說馬英九都忘記了，這應該是真的。彭錦鵬提到，問題是馬英九一輩子下來，永遠不知道自己孤芳自賞性格，對國民黨造成多大的傷害。