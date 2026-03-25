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涉及88會館地下匯兌案潛逃海外的「百億賭王」林秉文，昨日在柬埔寨西港遭槍殺，昨一度有台灣媒體報導宣稱柬埔寨警方逮獲兩名嫌犯。然而，西哈努克省警方今日中午（25日）告訴柬埔寨當地媒體，林秉文被槍殺一案，目前仍在全力追捕嫌疑人，尚未有人被拘留。「百億賭王」林秉文捲入「88會館」郭哲敏的地下匯兌案，涉及洗錢，2023年遭檢方起訴，於隔年棄保潛逃海外，且態度囂張，高調發文稱「回去的時間我自己訂」。在林秉文傳出被槍殺後，昨有台灣媒體報導稱，柬國警方目前已逮捕2人，1名疑為台籍人士，另名則為陸籍，而林秉文身前有3大死敵，懷疑作案動機疑與積欠龐大債務有關，當地警方正循線追查在逃槍手。不過，今日稍早，柬埔寨媒體《柬中時報》報導指出，林秉文遭槍殺一案尚未有人被拘留，報導引述一名警官說法提到，該案發生於3月23日晚，地點位於西哈努克市1號區一處偏僻路段。林秉文在路上遭槍擊身亡。初步調查顯示，此案屬有組織預謀殺人，兇嫌為3至4人團夥，抵達現場後對目標實施掃射後逃離。柬埔寨警方指出，死者近期頻繁出入西港新濠峰賭場。案發後，警方調取相關監控發現，一輛黑色汽車在案發前數日曾對其進行跟蹤，案件疑涉有組織預謀作案。目前案件仍在進一步調查中，警方正持續展開追捕行動。