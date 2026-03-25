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台中市政府今年邀請天團玖壹壹揮毫「馬上有錢」春聯，大手筆印117多萬張，卻反應不佳，導致大量出現在變電箱、電線桿、牆壁等處。議員諷刺「台中市政府真的很有錢」，質疑里鄰長為達成市府的KPI，違反《廢棄物清理法》到處亂貼，民政局長表示沒KPI這回事，環保局長則說貼春聯是帶給市民好心情，與商業廣告不同。中市府每年邀請名人揮毫寫春聯，市民可免費索取，今年市長盧秀燕邀請台中出身的嘻哈天團《玖壹壹》揮毫「馬上有錢」、「超級馬利」、「龍馬有春」3款春聯，其中洋蔥寫的「馬上有錢」家戶版春聯印製117多萬張，透過民政局鄰里系統發放至全市110多萬家戶。但這款春聯的反應不如預期，先是部分公家機關、派出所貼在門口，被酸「暗示公務員等著收錢嗎？」部分市民也反映這4字過於「俗擱有力」，寧可貼別款用字較文雅的春聯，接著又傳出市府透過里鄰長系統下達指令，指今年春聯張貼情形不佳，要求加強公共場域的張貼。市議員林祈烽今（25）日質詢時批評，市民不願捧場、市府硬是定出KPI的結果，就是各大公共場域「馬上有錢」，包括公共牆面、變電箱、電線桿，都能看到署名「台中市長盧秀燕敬賀」的春聯，讓大家看到台中市政府真的很有錢。林祈烽問環保局長吳盛忠「春聯貼在電線桿上，不違反《廢棄物清理法》嗎？」、「民眾檢舉亂貼春聯，能不能馬上有錢？」民政局長吳世瑋表示，他在民政群組要求鄰長確實發放到各戶、加強公共場域的張貼，是指社區活動中心等公共區域，是拜託里鄰長幫忙，「沒有KPI這回事」；吳盛忠則未回答是否觸法，僅說「貼春聯帶給市民好的心情，和商業廣告不一樣」、「又不是要選總統」。林祈烽忍不住開酸，以後大家都來貼電線桿、讓大家都有好心情。