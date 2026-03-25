許多人喜歡在宵夜想來份酥脆、多汁的炸雞、鹽酥雞等炸物，不想出門買，冷凍食品就派上用場了，近日有美式大賣場好市多（Costco）會員分享，熱門的冷凍炸物評比，其中有一款「椒鹽薄皮炸雞」，讓她大推，許多人也稱讚是「神級美味」。不過另外一款綜合派對炸物組，她吃起來覺得「整體來說外層炸粉偏厚，沒辦法炸得酥脆，濕濕軟軟」，不會回購。
雞肉完全不柴 準備容器接油更好清理
原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，她在好市多買了2款沒吃過的炸物，實際試吃後覺得「大成椒鹽薄皮炸雞」真的超好吃，皮薄多汁，外皮像是傳統炸雞香酥薄脆，裡面的雞肉完全不柴，包裝上建議使用氣炸鍋氣炸27分鐘，實際氣炸大概15分鐘加5分鐘就能金黃油亮，她給出4.5分（滿分5分）高分。不過這款炸雞的缺點是有點油，原PO建議氣炸的時候，可用一個瀝油架，把多餘的油過濾掉，炸雞也不會浸泡在油裡，在使用氣炸鍋炸炸雞的時候，也能準備一個接油的容器，之後比較好清潔。
另外，還有一款綜合派對炸物組，裡面有洋蔥圈、莫札瑞拉起司條、辣起司球、三角起司通心塊，其中最好吃的是起司條，洋蔥圈中規中矩，不算好吃，辣起司球和通心塊都像在吃麵團，吃不太懂，「整體來說外層炸粉偏厚，沒辦法炸得酥脆，濕濕軟軟」，滿分5分她只給2分。
炸雞好吃但有點油 氣炸就無敵
有許多網友看到後，紛紛表示「炸雞不錯，真的很油」、「炸雞不錯，特價時可下手」、「炸雞真的好吃，其實可以用平底鍋小火乾煎，不想洗鍋子可墊上烘焙紙，比烤箱快」、「那個椒鹽薄皮真的無敵好吃，用氣炸鍋就很無敵」、「炸雞買很多次，真的超好吃，不過也真的很油」、「薄皮炸雞好吃，只是有點鹹」、「炸物組真的不好吃，第一次被好市多炸物雷到」。
不過也有人認為，這款炸雞不太好吃，「雞我真的不行，油到爆炸，皮也爛爛的，而且我丟氣炸鍋，溫度時間也夠，不管再久都一堆油，而且皮一樣爛」，另外，還有人提供不同的加熱方法，「沒有氣炸鍋的，可以試試看先微波，皮會軟，然後放高溫油鍋炸10秒，外皮就脆脆的了。都吃到炸雞就不用管他健不健康了吧」。其實好市多很多款炸物，「卜蜂冷凍無骨香酥雞」也是很多人定期回購的商品，《NOWNEWS》記者實際吃過後覺得，吃起來跟鹽酥雞很像，用氣炸鍋炸後雞肉不會柴，味道也很足。
資料來源：Costco好市多商品經驗老實說
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，她在好市多買了2款沒吃過的炸物，實際試吃後覺得「大成椒鹽薄皮炸雞」真的超好吃，皮薄多汁，外皮像是傳統炸雞香酥薄脆，裡面的雞肉完全不柴，包裝上建議使用氣炸鍋氣炸27分鐘，實際氣炸大概15分鐘加5分鐘就能金黃油亮，她給出4.5分（滿分5分）高分。不過這款炸雞的缺點是有點油，原PO建議氣炸的時候，可用一個瀝油架，把多餘的油過濾掉，炸雞也不會浸泡在油裡，在使用氣炸鍋炸炸雞的時候，也能準備一個接油的容器，之後比較好清潔。
另外，還有一款綜合派對炸物組，裡面有洋蔥圈、莫札瑞拉起司條、辣起司球、三角起司通心塊，其中最好吃的是起司條，洋蔥圈中規中矩，不算好吃，辣起司球和通心塊都像在吃麵團，吃不太懂，「整體來說外層炸粉偏厚，沒辦法炸得酥脆，濕濕軟軟」，滿分5分她只給2分。
有許多網友看到後，紛紛表示「炸雞不錯，真的很油」、「炸雞不錯，特價時可下手」、「炸雞真的好吃，其實可以用平底鍋小火乾煎，不想洗鍋子可墊上烘焙紙，比烤箱快」、「那個椒鹽薄皮真的無敵好吃，用氣炸鍋就很無敵」、「炸雞買很多次，真的超好吃，不過也真的很油」、「薄皮炸雞好吃，只是有點鹹」、「炸物組真的不好吃，第一次被好市多炸物雷到」。
不過也有人認為，這款炸雞不太好吃，「雞我真的不行，油到爆炸，皮也爛爛的，而且我丟氣炸鍋，溫度時間也夠，不管再久都一堆油，而且皮一樣爛」，另外，還有人提供不同的加熱方法，「沒有氣炸鍋的，可以試試看先微波，皮會軟，然後放高溫油鍋炸10秒，外皮就脆脆的了。都吃到炸雞就不用管他健不健康了吧」。其實好市多很多款炸物，「卜蜂冷凍無骨香酥雞」也是很多人定期回購的商品，《NOWNEWS》記者實際吃過後覺得，吃起來跟鹽酥雞很像，用氣炸鍋炸後雞肉不會柴，味道也很足。