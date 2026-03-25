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想要感受最道地的印度異國風情，不必出國，這個週末在台中南屯就能實現！由白陽山慈善基金會主辦的「Holi in Taichung 2026－色彩狂歡節」，將於 3 月 28 日（星期六）上午 10 時在白陽山火熱登場。去年首度舉辦便創下超高口碑，今年活動內容全面「Level Up」，要用彩色水球、洗腦的寶萊塢電音與無敵山景，打造台中最瘋狂的春日派對。「Holi」（灑紅節）是印度傳達愛、平等與豐收的重要傳統節慶。台中市民政局長吳世瑋表示，為了讓更多市民接觸多元文化，今年活動特別選在擁有 360 度遼闊景觀的白陽山舉行。現場亮點莫過於「彩水水球體驗」，當繽紛的顏料隨著水霧在空中交織，搭配專業 DJ 精選的寶萊塢舞曲，絕對讓現場氣氛嗨到最高點。此外，還有專業舞團帶來融合傳統與現代的印度舞演出，在春日暖陽下，白陽山將化身為充滿異國韻味的文化舞台。除了動態的狂歡，味蕾的體驗也是一大亮點。白陽山慈善基金會延續去年好評，準備了多樣化的「印度蔬食饗宴」。從口感濃郁辛香的印度拉茶，到現烤、層次豐富的蔬食烤餅，每一口都能嚐到職人對異國飲食文化的堅持。活動同時結合了白陽山推廣的低碳健康理念，讓民眾在親近自然之餘，也能享受身體無負擔的美味。主辦單位提醒，活動當日入場費為 150 元（僅收現金）。由於白陽山景色壯麗但停車空間有限，建議市民朋友多多利用大眾運輸工具，搭乘 323 路公車 於「白陽山」站下車，步行即可抵達會場。參加 Holi 活動建議穿著「不怕弄髒的白色舊衣服」，彩色噴灑後的視覺效果最美，也別忘了準備換洗衣物喔。