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今（2026）年1月13日在台南市永康區開出1.1億大樂透頭獎，台灣彩券公司總經理謝志宏今（25）日透露，這名中獎人是名物流業司機，約55歲花350元包牌7連碰，中獎馬上打電話給太太，太太竟回他「你是不是被詐騙？怎麼可能」，後來把中獎彩券交給太太保管，太太也因此失眠。不過，中獎人也很大方，包10萬紅包給彩券行，捐出800萬元做公益。謝志宏指出，這名中獎人是名物流業司機，平常都是中小獎，很喜歡聽到彩券行對獎的「中獎」聲音，覺得很舒服很正向，還想變成來電答鈴。這次他是花350元包牌7連碰，看到開獎公告，就知道可能中獎，但沒在當天急著對獎，而是隔天到公司休息找了人少的地方，才拿出手機對獎。在確定中頭獎後，謝志宏說，中獎人馬上答電話給太太，但太太竟回他：「你是不是被詐騙？怎麼可能」他還一直解釋這是真的，晚上回家還把彩券交給太太保管，太太也因此失眠，還很慎重在網路搜尋如何保管中獎彩券，後來把中獎彩券放在鐵罐中，在去領獎前，夫妻兩每天都會拿出看。不過，謝志宏也透露，在中獎之後，這名中獎人最傷腦筋的是怎麼包紅包及捐款，怕露臉個資外洩，他也告知這交給台彩就可以，並大方包10萬紅包給投注站，另捐800萬元做公益。