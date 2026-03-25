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美國總統川普（Donald Trump）24日表示，對伊朗提出一份15點和平計畫，尋求進行停火談判，且稱伊朗方面也希望盡快達成協議，不過，伊朗軍方發言人25日發聲否認，嘲諷川普「你們內部的矛盾是否已經嚴重到只能自己跟自己談判？」還嗆川普不要把「失敗包裝成協議」。根據《半島電視台》報導，伊朗軍方最高聯合軍事指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）發言人中校佐爾法卡里（Ebrahim Zolfaghari），25日在國家電視台播出的錄播節目中對美國喊話，「不要把你們的失敗稱為協議」、「你們內部的矛盾是否已經嚴重到只能自己跟自己談判？」佐爾法卡里強調，「在我們的意志未達成之前，任何局面都不會回到從前。而我們從第一天到現在的立場始終如一：像我們這樣的人，永遠不會與像你們這樣的人達成和解，現在不會，將來也不會」。佐爾法卡里表示，「你們在這個地區的投資將不復存在，在你們明白本地區的穩定是由我們武裝部隊的強大力量所保障之前，你們也不會再看到過去的能源與石油價格。穩定，是透過武力實現的」。《半島電視台》報導認為，佐爾法卡里言辭相當強硬，且與德黑蘭之前的主張一致，那就是他們沒有參與任何談判，且戰爭會根據伊朗的意願持續下去。不過，報導也補充指出，雖然目前似乎尚未看到跡象，但也不排除未來會出現變數，德黑蘭的政治人物也有可能突然宣布談判已經展開。