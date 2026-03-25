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李珠珢哭了 久違現身淚謝台灣粉絲

▲李珠珢（如圖）不僅向現場的媒體、粉絲們揮手、比愛心，還帶來精彩的主題曲表演。（圖／記者王意馨攝影）

李珠珢滿血回歸 富邦五本柱合體：我們會加油的

中職富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，2026陣容再升級！今（25）日舉辦開季媒體發佈會，「韓媛五本柱」李雅英、南珉貞、李珠珢、李晧禎以及朴星垠全員現身。「AI女神」李珠珢日前宣布退出韓職LG雙子的應援工作，將重心放在台灣，稍早她在台上向大家說說話，忍不住落淚，表示：「謝謝大家來！我愛你們。」李珠珢休息一段時間後，今日現身Fubon Angels記者會，不僅向現場的媒體、粉絲們揮手、比愛心，還帶來精彩的主題曲表演，為中職開季做足準備。不過，李珠珢在台上致詞時無預警落淚，她用中文說道：「很開心和你們再次見面，一起度過新賽季，希望大家多多期待，謝謝你們來，我愛你們。」雖對答仍有些卡頓，但中文程度已經大幅進步，看得出來這段時間李珠珢十分努力學習中文。李珠珢淚灑讓粉絲們看了心疼不已，她事後受訪時吐露心情：「沒事的，因為其實我不容易緊張，但太久沒見大家，所以手一直在發抖，不好意思。」而消失的這段時間，李珠珢透露有充足的休息，接下來會跟姐姐們準備中場表演，直呼：「我們會一起加油的！」