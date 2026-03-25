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民眾黨前主席柯文哲被控涉京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信等案，檢方具體求刑共計28年6個月，台北地方法院定3月26日一審宣判。對此，民進黨立委王世堅今（25）日表示，他過去一直跟柯說，柯就是「過度自信」，卻仍獨斷獨行，呼籲不該將司法跟政治扯再一起。對於柯文哲一審判決即將出爐，是否影響民眾黨選舉布局，王世堅下午在黨中央受訪時表示，宣判結果當然會影響民眾黨布局，這幾天柯也公開做各種喊話，但他覺得，司法歸司法，柯必須靜下心，「當初這個案子，到底有沒有涉入？涉入到什麼程度？他應該心知肚明」，明天在宣布一審，還有二、三審，柯應該針對司法指控的部分，去做實質的辯護，不要再用喊話，或是用政治手段來處理，他覺得都不好。王世堅直言，柯文哲擔任過首都台北市長，經過這一年半對其羈押跟審判，應該也悟出很多事情，到底有沒有觸犯法令？柯非常清楚，不要把司法跟政治扯在一起；他強調，一個人的行為有司法準則、個人處世原則、政治判斷，這三者不應該扯在一起。王世堅提到，他過去一直跟柯說，柯就是「過度自信」，卻獨斷獨行，「柯文哲了解的是醫學，你是個好醫師、教授，這都對，但台北市政包括交通、公務、教育、環保、財政等，這不是你一個外科醫師，什麼都懂」。王世堅指出，他曾呼籲柯文哲相信專業，像京華城案，那麼多專業判斷給柯，卻做出180度相反的決定，這也是為什麼現在司法要調查、追究的地方，「不能都以你的看法判斷」。