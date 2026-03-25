我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新北市動保處即日起正式啟動「民眾繳交獸鋏及金屬套索獎勵計畫」，鼓勵民眾若在野外發現違法陷阱，協助安全拆除並送交，每組最高可獲得獎勵金。（圖／新北動保處）

動物斷肢悲劇頻傳！動保處祭出實質獎勵追查

▲小、中型獸鋏（直徑未滿 10 公分）：每組獎勵金 100 元。（圖／新北動保處）

安全拆除獸鋏 4 步驟！動保處：千萬別靠近

「切勿直接以手腳觸碰

▲由於捕獸鋏與山豬吊具備強大殺傷力，動保處特別呼籲民眾使用竹竿或長棍，遠距離觸發陷阱踏板使其閉合，確認無危險後再戴上手套移除。（圖／新北動保處）

▲拆除過程中進行錄影，或拍攝拆除前後的照片。（圖／新北動保處）

網購「塑膠捕鼠器」也違法！最高面臨 200 萬罰款與刑責

▲誤觸野外獸夾的貓咪，腳掌骨遭夾斷。（圖／新北動保處）

山林裡的隱形殺手，正嚴重威脅犬貓與野生動物的生命安全！近期新北市新店二叭子植物園、坪林金瓜寮等地，接連發生犬貓誤觸「山豬吊」與捕獸鋏的慘劇，受害動物輕則血肉模糊，重則被迫截肢保命，甚至在無人發現的角落飢渴致死。為積極消滅這些殘忍陷阱，新北市動保處即日起正式啟動「民眾繳交獸鋏及金屬套索獎勵計畫」，鼓勵民眾若在野外發現違法陷阱，協助安全拆除並送交，每組最高可獲新台幣 150 元獎勵金。新北市動保處表示，獸鋏及山豬吊等陷阱通常隱蔽於人煙罕至的農牧區或山林間，且缺乏監視器，導致追查源頭使用者極度困難。為此，動保處化被動為主動，推出獎勵機制，邀請全民共同守護山林：由於捕獸鋏與山豬吊具備強大殺傷力，動保處特別呼籲民眾」，並遵循以下安全拆除與申請步驟：除了山區，動保處也查獲有民眾在網路購買所謂的「高效捕鼠器」放置於住家周遭。動保處獸醫師林子筠警告，這類陷阱雖然材質是塑膠，但只要具備「頜顎型結構」，其強大的咬合力依然會對動物造成重傷，使用上仍屬違法行為。防範鼠患與獼猴應從環境管理與收妥食物做起，切勿使用過時且殘忍的陷阱。動保處再次重申，販售或使用獸鋏、山豬吊皆屬嚴重違法行為，切莫以身試法：依《動物保護法》或《新北市動物保護自治條例》，處新台幣 1 萬 5,000 元至 7 萬 5,000 元罰鍰。面臨 2 年以下有期徒刑或拘役，併科 20 萬至 200 萬元罰金。