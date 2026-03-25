泰國潑水節將於4月13日至4月15日熱鬧登場，Klook推薦5間於2025至2026年間全新開幕的曼谷飯店，從交通便利到正對最新購物中心、華麗如優雅宮殿的五星飯店等，最低甚至每晚只要1千元出頭就可以入住。
📍Grande Centre Point Lumphini飯店：
2025年開幕的五星級飯店，挑高大廳以大理石與金色調打造宮殿般氣派空間，每晚約4500元！正對曼谷去年開幕的地標級購物中心「One Bangkok」，步行2分鐘即可抵達MRT Lumphini站。
飯店設施豐富，包括能飽覽曼谷天際線的高空泳池、景觀酒吧、兒童俱樂部、PS5與賽車機台全包的遊戲室、Let’s Relax水療中心與桑拿室、健身房等。
📍素坤逸11巷琵帕飯店：
2025年全新開幕的四星級飯店，每晚最低2千元出頭，以大膽活潑的色彩設計打造現代時尚氛圍。飯店有氣氛絕佳的屋頂酒吧且地理位置優越，鄰近BTS Nana站與Asok站，並提供接駁服務。
📍拉克音暹羅 - 素坤逸15巷酒店：
2026年全新翻修開幕，每晚最低約2千元，飯店鄰近BTS Nana站並提供接駁服務，鄰近Soi Sukhumvit 11夜生活區。
📍VELA be Bangkok Siam：
2025年開幕，每晚最低約2千元，以黃、綠、紅等大膽跳色打造年輕活潑風格。飯店設有戶外泳池、池畔酒吧、吊床休憩區與撞球遊戲空間。地點鄰近MBK購物中心與暹羅廣場等熱門商圈，步行即可抵達BTS National Stadium站。
📍拉瑪甘亨UHG區域飯店：
2025年新開幕四星級飯店，每晚最低僅1千多元，主打高性價比與現代設計風格！飯店配備高空泳池與健身房，鄰近Rajamangala國家體育場與Ramkhamhaeng地鐵站，並可輕鬆透過機場快線往返素萬那普機場。
長榮航空精選3城市4天3夜住宿方案 每人7499元起
另外，長榮航空無限萬哩遊則是攜手「安納塔拉度假會」，精選曼谷、清邁與普吉島4天3夜住宿方案，每人只要未稅價格7499起，還加碼預訂普吉島住宿方案，即有機會升級入住單臥泳池別墅。（依實際房況提供）
▪️預訂期間： 即日起至2026年5月31日
▪️入住期間： 即日起至2026年9月30日
資訊來源：Klook、長榮航空
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2025年開幕的五星級飯店，挑高大廳以大理石與金色調打造宮殿般氣派空間，每晚約4500元！正對曼谷去年開幕的地標級購物中心「One Bangkok」，步行2分鐘即可抵達MRT Lumphini站。
飯店設施豐富，包括能飽覽曼谷天際線的高空泳池、景觀酒吧、兒童俱樂部、PS5與賽車機台全包的遊戲室、Let’s Relax水療中心與桑拿室、健身房等。
2025年全新開幕的四星級飯店，每晚最低2千元出頭，以大膽活潑的色彩設計打造現代時尚氛圍。飯店有氣氛絕佳的屋頂酒吧且地理位置優越，鄰近BTS Nana站與Asok站，並提供接駁服務。
📍拉克音暹羅 - 素坤逸15巷酒店：
2026年全新翻修開幕，每晚最低約2千元，飯店鄰近BTS Nana站並提供接駁服務，鄰近Soi Sukhumvit 11夜生活區。
2025年開幕，每晚最低約2千元，以黃、綠、紅等大膽跳色打造年輕活潑風格。飯店設有戶外泳池、池畔酒吧、吊床休憩區與撞球遊戲空間。地點鄰近MBK購物中心與暹羅廣場等熱門商圈，步行即可抵達BTS National Stadium站。
2025年新開幕四星級飯店，每晚最低僅1千多元，主打高性價比與現代設計風格！飯店配備高空泳池與健身房，鄰近Rajamangala國家體育場與Ramkhamhaeng地鐵站，並可輕鬆透過機場快線往返素萬那普機場。
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另外，長榮航空無限萬哩遊則是攜手「安納塔拉度假會」，精選曼谷、清邁與普吉島4天3夜住宿方案，每人只要未稅價格7499起，還加碼預訂普吉島住宿方案，即有機會升級入住單臥泳池別墅。（依實際房況提供）
▪️預訂期間： 即日起至2026年5月31日
▪️入住期間： 即日起至2026年9月30日
資訊來源：Klook、長榮航空