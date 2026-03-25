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民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒2個月，她23日晚間開直播爆哭，情緒激動引外界關注，值得注意的是，她在直播過程中一度提到「新竹市長高虹安就拿了700萬」，引發爭議。儘管李貞秀昨日道歉，並強調柯文哲所募得款項都用於黨務。民眾黨中央委員會今（25）日決議將李貞秀送交中央評議委員會裁處。李貞秀23日晚間開直播爆哭，她並在直播過程中一度提到「新竹市長高虹安就拿了700萬」。由於民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案一審將於週四宣判，李貞秀的言論引發民眾黨支持者炸鍋。李貞秀昨日出面澄清，她是在情緒太激動的情況下，把所有的資訊有點混淆了，所以才會給出這麼一個數字。李貞秀向高虹安道歉，並重申創黨主席柯文哲所有的募款都是用於黨務，用於台灣民眾黨的發展。高虹安回應表示，無論是外界傳聞中 Excel 裡的 「500」，還是李貞秀所稱法院內聽到的「700」，子虛烏有、並非事實，她未曾收到過，如果有必要，我願意去法院作證，公開說明。民眾黨今日舉行中央委員會，有中央委員針對李貞秀委員爆料，釀成部分社會輿論對柯文哲與高虹安質疑一事提出檢舉，經過中央委員裁決，認定李貞秀委員已觸犯本黨違反正直誠信原則、並嚴重破壞民眾黨名譽，因此決議送交中央評議委員會裁處。