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前總統馬英九近日接受專訪談及將親信、前基金會執行長蕭旭岑解職，質疑他「財政紀律有問題」，並稱已備齊證據，之後會送交司法調查，引起社會高度關注。不過，現國民黨副主席蕭旭岑今（25）早也隨即開記者會哽咽，並稱「馬前總統全然知情，但是長輩忘記了，讓人很心酸、很無奈」，話中疑似暗示馬英九有失智症狀，引發外界揣測。對此，馬英九基金會顧問廖繼斌今接受《NOWNEWS》採訪，強調他本月初才見到馬前總統，2人談228事件長達90分鐘，如果是失智的人，有可能談228事件談這麼久嗎？廖繼斌並認為，這件事基本上就是撕破臉，若真的有掌握證據，呼籲馬前總統讓司法來解決。蕭旭岑今稱馬英九「長輩忘記了很多事」，外界揣測馬英九可能有失智症狀，廖繼斌表示，因為出新書《我聞228》，所以今年1月29日與3月4日都有見到馬前總統。2人當時談話將近90分鐘，除暢談書中內容外，他2023年參加台北市辦的228追思活動，民進黨立委在現場舉牌抗議，批評他的致詞吹捧馬英九一事，馬英九其實都還記得，見面時還提起這件事說：「很不好意思，幫我講話結果被罵。」廖繼斌認為，如果是一個失智的人，有可能談228的事情談90分鐘嗎？馬前總統跟一般年紀長者一樣，都有可能記憶衰退，這是普遍現象，但是否真的有失智？「以我的角度來講，我不是每天貼在他身邊的人，相關的身心狀況都該由他的家人說，並非外人可以說的。」談及蕭旭岑公開說馬英九忘記很多事情，廖繼斌強調，能理解他的心情，但如果說薪水從2019年就開始領，7年後才說你怎麼可以領這個薪水？那是馬前總統的問題。「但現在你沒在基金會當專任執行長卻領薪水，這不是法律問題，而是倫理問題，這些是否有會議記錄？都需要去調查。」不過，針對國民黨主席鄭麗文把前國安會秘書長金溥聰稱成長期傷害國民黨的賊人，廖繼斌不能接受，並痛批，如果沒有金溥聰，馬英九可以當2屆市長、2屆總統嗎？有金溥聰幫馬英九處理政治獻金、帳務都是經過嚴格考驗，鄭麗文上節目講這話，逼著馬英九傍晚必須發出新聞稿，對國民黨非常傷。廖繼斌表示，雖然自己現在已經不是董事，只是顧問，但這件事情基本上就是撕破臉、歹戲拖棚，若真的有掌握什麼證據，呼籲馬前總統講出來，不要拖，讓這個案子直接進入司法程序進行調查，讓真相水落石出。