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國民黨副主席蕭旭岑深陷馬英九基金會人事風暴，馬英九更證實他有財政紀律問題，讓他受訪時哽咽否認，更稱馬總統很多事情都忘記了。國民黨主席鄭麗文今(25)日在中常會時力挺蕭旭岑，直呼馬身邊多年的幕僚朋友，「我是不知道這樣還算不算朋友」，不惜傷害馬總統、國民黨，對蕭旭岑進行無情、不實的攻擊，呼籲不要做敵人手裡的那把刀，國民黨不會讓有心人士得逞。馬英九今接受《聯合報》專訪，直言碰到財政紀律的問題六親不認，蕭旭岑跟王光慈和台商的往來中有無財務上的關係？「他們沒有告訴我」。蕭旭岑早上二度親上火線，一開口就眼眶泛紅、哽咽，說自己很難過、遺憾走到今天這一步，他要跟馬家人說聲抱歉，答應馬家人的承諾，一定要保護馬英九到最後一刻，因此即使這陣子以來有許多不實汙衊，他都忍受，因為不想傷害馬，但「近年，很多事他（馬英九）忘了，我很難過，我不想傷害到他」。國民黨主席鄭麗文今在中常會上力挺蕭旭岑，直言看了蕭旭岑的臉書感觸良多，也心疼不已，稱馬英九是本黨執政的總統，也曾經擔任主席，對國家、黨貢獻卓著，即便從總統卸任，他依舊憂國憂民，為兩岸和平奔走。鄭麗文說，她很不捨、很難過，有身邊多年的幕僚朋友，「我是不知道這樣還算不算朋友？」，不惜傷害馬總統，當然也傷害本黨，更對蕭旭岑進行無情、不實的攻擊，讓虎視眈眈每天都不想讓國民黨好過的民進黨，抓到機會大編故事，所有的陰謀論無限上綱，讓他們感到非常痛心。鄭麗文強調，面對這樣艱難的時刻，國民黨絕對會做所有黨員同志、黨工朋友、從政精英最大的後盾跟支持，不可能怕事，也絕不讓有心人士得逞。民進黨潑糞造謠早是日常，每天都要面對這樣的壓力，但本黨同志千萬不要變成了別人利用的棋子，甚至是敵人拿來刺傷本黨的利刃，不要做敵人手裡的那把刀。