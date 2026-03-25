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高市地政局今（25）日辦理今年第1季開發區土地標售，計收到9封投標封，標脫5標5筆土地，總標售金額為新台幣17億3605萬餘元，標脫率100%。本季在高雄大學區段徵收區推出1筆住四角地，面積約1081坪，臨60米高雄大學路及25米大學南路，因擁有高雄大學第一排景觀，近藍田公園及興建中的藍田國小，有3封投標封參與投標，以總價9億5339萬元標脫，溢價率20.06％，每坪標脫價88.2萬元。第100期重劃區推出2筆住三土地，鄰近高雄國際滑輪溜冰場、草潭埤滯洪公園與八卦休閒公園等公共設施，生活機能完善，共有3封投標封參與投標，1筆面積約730坪，臨15米八德北路，以每坪47.5萬元標脫；另1筆面積約107坪，臨八德北路及八德一路，以每坪47.7萬元標脫。第99期重劃區，推出1筆住五土地標售，面積約194坪，臨17米敦煌路，緊臨聯興公園，近輕軌大順民族站、龍華國中及新上國小，周邊有義享天地百貨、美式賣場、大樂購物中心及龍華市場，生活機能完善，以總價2億6468萬餘元標脫，每坪標脫價135.9萬元。第96期重劃區，位於仁武區仁雄路商圈周邊，推出1筆210坪住二土地，臨15米仁雄路，近大灣國中及鼎金系統交流道，亦以每坪約57萬元標脫。綜觀本次標售結果，本季推出5標5筆土地，全數標脫，共吸引9標封參與投標，其中又以仁武區第96期、100期重劃區及高雄大學區段徵收區買氣最佳，顯見大高雄開發區土地，因公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，利多不斷，深獲肯定。地政局標售開發區土地，係為回收開發成本及作為新開發區投資資本，若有盈餘，則可支援巿政建設，作為興辦公共福利事業、闢建公共設施等之用，讓全體市民共享土地開發之成果。