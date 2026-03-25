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▲「漢神洲際購物廣場」空間設計方面，商場中央規劃挑空採光天井，引入自然光影，光線自上而下灑落至4樓「Discover X」多功能展演空間。（圖／漢神百貨提供）

▲全台最難訂位的自助餐廳「島語」亦將於7月上旬進駐漢神洲際購物廣場。（圖/記者張嘉哲攝）

▲全台首創美妝香檳吧「布娜飛香檳沙龍」搭配多款香檳與紅白酒。（圖／漢神提供）

▲漢神洲際購物廣場-交通資訊。（圖／漢神提供）

台中漢神洲際購物廣場，即將於4月10日正式登場，將集結超過500家品牌進駐，其中約150家為全台首家、台中獨家或特色旗艦店型，6.6萬坪的規模，除了有電影院美麗新影城進駐外，餐飲更是一大亮點，全館引進超過50家人氣餐飲品牌，包括「島語」、超人氣超市LOPIA都是首度進駐北台中，且機車還可享當日免費停車。台中漢神洲際購物廣場進駐品牌、餐飲亮點一文看。漢神洲際購物廣場整體樓層規劃自地下3樓至6樓，其中商場營業樓層涵蓋地下1樓至6樓，提供供2500席汽車停車位與4100席機車停車位，共6600席超多停車空間，空間設計方面，商場中央規劃挑空採光天井，引入自然光影，光線自上而下灑落至4樓「Discover X」多功能展演空間，並延伸至1樓「光嶼中庭」，結合聲光裝置呈現全新的城市購物體驗；6樓則打造「Sky Park琉光花園」高空戶外空間，結合餐廳與影城營造微醺社交氛圍，並可透過7樓「Sky Walk拾光秘境」前往8樓「Sky Camp天際營地」。◾連續15年榮獲米其林星級肯定的粵菜餐廳「漢來名人坊」◾全台首家日本必比登推薦的東京車站超人氣排隊拉麵「そらのいろSORANOIRO」◾台中百貨獨家日本米其林餐盤推薦鰻魚飯「うなぎ四代目菊かわ」◾「初魚」聞名的豊漁集團，米其林二星名店主廚「稗田良平」監製，推出全新日料品牌「作 天麩羅・割烹」◾米其林推薦泰式料理「NARA Thai Cuisine」◾連續5年榮獲必比登推薦的「淇里思印度餐廳」◾「千房 Diversity」帶來全新升級版日式高端鐵板料理體驗◾屋馬集團推出全台首家全新品牌「尚屋 新韓式燒烤」，◾漢來美食全台首家的全新蔬食品牌–「樂蔬LE SHU」，攜手享譽國際的韓國寺剎飲食代表「正寬法師」共創料理◾新馬辣集團打造的最潮火鍋品牌「椒朋友」，◾燒肉中山推出全台首家的新品牌「中山Red Label」◾金色三麥旗下「SPORTS NATION」運動餐廳首度進駐台中，以「電子酒精自助交易所」為最大賣點◾台中獨家、源自紐約創立於1987年的職人麵包品牌「TOM CAT BAKERY」◾歐美創意料理餐酒館「嵩sung」◾高質感蔬食早午餐品牌「PRESERVE」，◾結合日式洋食與甜點的「Woosa洋食鬆餅屋」◾日本超人氣超市「LOPIA」亦將首度進駐北台中◾韓系潮流人氣品牌MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD◾韓系潮流人氣品牌Matin Kim◾韓系潮流人氣品牌MARK GONZALES◾運動品牌New Balance以全新型態概念店進駐，針對不同風格商品打造專屬空間◾The North Face則帶來與日本同步的全台最新店裝◾Adidas Originals引進台中最大三葉草門市並設置獨家客製化專區◾Discovery Expedition以中部旗艦店規格進駐，全面強化運動與戶外潮流版圖。◾主打盲盒與潮流公仔的「WAYTOFUN」設有Fuggler放克牙寶大型裝置物◾「Fun Box」設有戰鬥陀螺對戰區與森林家族裝置物◾設有大型波普IP裝置的「Pop Circus」◾設置LULU The Piggy主題空間的「HOBBY WORLD」並導入多檔期間限定IP快閃，包含4F Discover X多功能展演空間也推出迪士尼與「MINISO」聯名的快閃店，5樓活動會館則有玩具反斗城主題快閃與野獸國動漫商品快閃，打造兼具收藏、娛樂與打卡的沉浸式體驗。◾台中獨家「Cocco Spa」，打造寶寶太空艙式SPA◾「逗寶」台中旗艦店，提供多元育兒選品與生活提案◾「奇哥」則額外導入歐美設計寵物汽座品牌Tavo，結合安全機能與風格設計，將毛小孩的需求一併納入生活採買場景。◾DJI◾Insta360◾Canon◾Logitech◾Dolce & Gabbana◾GIORGIO ARMANI◾GENTLE MONSTER◾A.P.C◾GANNI◾台中獨家FENDI Casa◾Emporio Armani◾GANNI◾BOSS旗艦店型進駐◾SWAROVSKI◾瑞典時尚品牌COS◾美妝品牌CHANEL◾美妝品牌DIOR，更進駐頂級香水香氛世家系列商品，並提供台中獨家多樣精選產品刻印服務◾GUCCI Beauty全台最大店型◾PRADA Beauty全台首家精品美妝旗艦店◾TOM FORD Beauty導入全台最大店裝，並打造VIP專屬Lounge服務空間◾全台首創「美妝香檳吧」，攜手「Bravo champagne布娜飛香檳吧」結合香檳與輕食選品，營造時尚微醺的購物氛圍◾台中獨家BVLGARI 獨立香水店◾英法皇室御用品牌Creed◾法國皇室香氛品牌 Trudon◾法國設計師品牌Serge Lutens進駐◾Jo Malone London◾Maison Francis Kurkdjian◾Acqua di Parma汽機車：；汽車則依消費金額提供停車折抵，開幕首年平日持館內消費發票最高可享6小時免費停車，持中信漢神洲際聯名卡最高可享4小時停車優惠，漢神APP會員亦享免費停車1小時；此外，憑當日洲際棒球場賽事門票亦可享額外停車折抵優惠。大眾運輸：顧客可搭乘台中捷運綠線至文心崇德站，轉乘12、58、71、105、700路公車，約10分鐘即可輕鬆抵達；4月10日至4月30日另規劃捷運接駁車服務，往返文心崇德站與松竹站，捷運站發車時間為每日11:00至21:00，每30分鐘一班前往漢神洲際購物廣場，商場端則於11:30至22:00每30分鐘一班返程至捷運站。此外，4月10日至5月10日期間推出大眾運輸優惠活動，民眾出示接駁車QR CODE畫面、捷運乘車證明、公車電子票證紀錄或YouBike租借憑證，即可兌換30元漢神幣，APP會員憑館內消費1000元更有機會抽千元禮券，另憑相關證明搭配館內消費滿500元發票，還可兌換台中捷運單程票一張。